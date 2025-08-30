Точилин: Надеюсь, Игнатьеву удастся перезапустить карьеру

Бывший тренервысказался о переходе

«Надеюсь, Ване удастся все-таки перезапустить карьеру. Думаю, те проблемы вне поля, о которых всем известно, с возрастом ему удалось решить. Хочется, чтобы Игнатьев реализовал свой потенциал, который, уверен, до сих пор в нем хранится. Чтобы он наконец-то перешел из разряда "золотой молодежи".

Для этого надо, прежде всего, сохранять мотивацию на достаточном уровне. Возраст у него самый подходящий, как раз все параметры — психологические и физические — сходятся воедино. Считаю, "Оренбург" может стать тем трамплином, который поможет ему сделать шаг вперед», — приводит слова Точилина «ВсеПроСпорт».

26-летний нападающий выступал за «Кабилию» с февраля 2025 года, в течение этого времени провел 15 матчей и забил пять голов.

Ранее Игнатьев играл за ряд российских клубов, включая «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», а также за сербский «Железничар» и армянский «Урарту».