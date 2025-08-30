ПерерывСпартак — СочиОнлайн
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:17
    • Зырянов — новый председатель правления «Зенита»
  • 18:11
    • Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ
  • 16:35
    • «Челси» уверенно обыграл «Фулхэм» в АПЛ
  • 14:47
    • «Милан» объявил о переходе Нкунку
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ
    Все новости спорта

    Точилин: Надеюсь, Игнатьеву удастся перезапустить карьеру

    Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о переходе Ивана Игнатьева в «Оренбург».

    Александр Точилин
    «Надеюсь, Ване удастся все-таки перезапустить карьеру. Думаю, те проблемы вне поля, о которых всем известно, с возрастом ему удалось решить. Хочется, чтобы Игнатьев реализовал свой потенциал, который, уверен, до сих пор в нем хранится. Чтобы он наконец-то перешел из разряда "золотой молодежи".

    Для этого надо, прежде всего, сохранять мотивацию на достаточном уровне. Возраст у него самый подходящий, как раз все параметры — психологические и физические — сходятся воедино. Считаю, "Оренбург" может стать тем трамплином, который поможет ему сделать шаг вперед», — приводит слова Точилина «ВсеПроСпорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    26-летний нападающий выступал за «Кабилию» с февраля 2025 года, в течение этого времени провел 15 матчей и забил пять голов.

    Ранее Игнатьев играл за ряд российских клубов, включая «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», а также за сербский «Железничар» и армянский «Урарту».

    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры