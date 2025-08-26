«Спартак» ― «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник вечером на «Лукойл-Арене» в Москве сойдутся два клуба, которым старт сезона даётся непросто. «Спартак» пытается выбраться из кризиса под руководством Деяна Станковича, а «Пари НН» ищет стабильность после серии поражений. Победа в третьем туре группового этапа Кубка России может стать для обеих команд важным шагом к уверенному продолжению сезона. Следить за ходом матча можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Спартак — Пари НН 0:0 Спартак: Илья Помазун, Олег Рябчук, Илья Самошников, Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Леви Гарсия, Антон Заболотный, Guziev E. Пари НН: Вадим Лукьянов, Виктор Александров, Farina E., Ярослав Крашевский, Никита Ермаков, Ивлев Андрей, Даниил Лесовой, Мамаду Майга, Олакунле Олусегун, Тиаго Весино, Pigas V.

Ход игры

12' Александров головой пробил после навеса с угла поля, в руки Помазуну.

11' Лесовой в стенку пробил со штрафного, угловой заработали гости.

10' ВАР определил, что мяч всё-таки попал в руку Самошникову, но за пределами штрафной. Жёлтая Илье и стандарт.

9' ВАР проверяет эпизод на возможное касание рукой мяча от Ильи Самошникова.

8' Весино не догнал мяч после заброса Лесового, поскользнулся уругваец.

7' Весино простреливал в центр штрафной после ошибки Рябчука, не получилось опасного удара.

6' Лесовой получил пас недалеко от штрафной Спартака, Денисов его остановил.

3' Ивлев простреливал на Олусегуна в центр штрафной, Рябчук перехватил.

1' Спартак начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

20:45 Команды выходят на поле! Через пару минут начнём!

20:35 Чуть больше двух лет назад «Спартак» уже принимал «Пари НН» в Кубке России — тогда получилась настоящая голевая феерия, красно-белые обыграли нижегородцев со счётом 5:4. А за всё время (как в РПЛ, так и в Кубке), «Пари НН» обыграл «Спартак» всего раз: в 3-м туре РПЛ сезона 21/22 — тоже в Москве.

20:20 Интересная ситуация в составе хозяев: с первых минут выйдут Илья Самошников и Данил Пруцев. Одного только что подписали из «Локомотива», а второй проводит свой последний матч за «Спартак» перед арендой в «Локомотив».

19:55 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Самошников, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Гарсия, Заболотный.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Фаринья, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

«Спартак»

«Красно-белые» наконец смогли прервать затянувшуюся серию без побед. На выходных команда Деяна Станковича добыла важные три очка в Казани, победив «Рубин» (2:0). Эта победа стала для москвичей первой в пяти последних встречах и немного улучшила турнирное положение — «Спартак» поднялся на восьмое место в РПЛ.

В Кубке России ситуация пока непростая: «Спартак» стартовал с победы над «Ростовом» (2:0), но затем уступил махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти. Поэтому в предстоящем матче москвичам крайне важно набрать три очка, чтобы не усложнять себе задачу выхода из группы.

Станкович в кубке традиционно даёт шанс резервистам. Не исключено, что и против «Пари НН» состав будет заметно отличаться: шанс может получить новичок Илья Самошников, а основа отдохнёт перед матчем РПЛ.

«Пари НН»

Нижегородцы тяжело вошли в сезон, но сумели прервать серию поражений: в Кубке они обыграли «Ростов» (1:0), а в лиге справились с махачкалинским «Динамо» (2:0). Однако в минувшем туре команда Алексея Шпилевского снова выглядела слабо и без шансов уступила московскому «Динамо» (0:3).

В Кубке России «Пари НН» имеет три очка после двух туров, и встреча со «Спартаком» может стать ключевой для дальнейших шансов на плей-офф. Традиционно Шпилевский проводит частичную ротацию, но не отказывается от лидеров: вероятен выход с первых минут Хуана Боселли, а также возвращение Виктора Александрова, который пропускал игру в чемпионате из-за дисквалификации.

Главная проблема нижегородцев — игра на чужом поле. Стадион в Нижнем Новгороде временно закрыт, поэтому все матчи проходят в статусе выездных, и именно там «Пари НН» теряет почти все очки.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.12