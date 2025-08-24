Тедеев: Во время встречных атак футболисты ЦСКА были быстрее

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(1:3).

«В первом тайме играли достаточно стройно, многие вещи у нас получались, приблизились к воротам несколько раз, могли забить. Во время встречных атак футболисты ЦСКА были быстрее, нам было сложно противостоять в этих ситуациях.

Уровень игроков ЦСКА в каких‑то отдельных эпизодах где‑то преобладал над нами. Просто нужно было сыграть в свой лучший футбол каждому игроку "Акрона", чтобы победить ЦСКА», — заявил Тедеев «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующей встрече тольяттинцы сыграют против «Локомотива» 28-го августа в Кубке России.