ЦСКА — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
29' Акинфеев разыгрывает мяч через Дивеева, тот переводи в центр на Облякова — пошла позиционная атака ЦСКА.
28' Гудиев со своей половины поля отправляет Акрон вперед! Очередная потеря от Дзюбы.
27' Навес в штрафную ЦСКА на Дзюбу, но Круговой классно ставит корпус и мяч уходит за пределы поля.
26' Фол в нападении у Акрона. Мяч разыгрывают Лукин и Гайич.
25' Фернандес делает дальний заброс с аута в штрафную ЦСКА, но Дивеев уверенно выносит мяч.
23'Ох как опасно у ворот Акрона! Мощнейший удар Глебова в перекладину, мяч каким-то чудом не попал в ворота!
22' Обляков на Глебова, Кирилл забрасывает на дальнюю, но там никого из партнеров нет.
21' Новая атака «армейцев» разворачивается правым флангом. Круговой забрасывает мяч в штрафную, но Алвес не достает до мяча.
19'
18' Матвей Кисляк лежит на газоне. Дзюба подбил ему ногу, но судья желтую карточку не дал.
17' Контратака ЦСКА: Данил Круговой тянет мяч в центре, делает передачу, но она оказывается неточной.
15' Опасный момент у Акрона: Болдырев откликается на дальний заброс и почти прокидывает мимо Акинфеев, но Игорь на опыте забирает мяч в руки.
14' ЦСКА начинает свою быструю атаку, но Кисляк ошибается с передачей.
13' Бакаев дает пас Марадишвили, Константин бьет с разворота выше перекладины.
12' Высокий прессинг со стороны Акрона пока срабатывает, защитники «армейцев» никак не могут выйти из обороны.
11' Роберто Фернандес получает мяч слева и пытается навесить, но судья показывает, что была игра рукой — мяч переходит ЦСКА.
10' Виталий Гудиев пытается дальним забросом на Дзюбу обострить игру, но Лукин отлично поборолся и выбил мяч.
9' Тольяттинский клуб переходит в позиционную атаку и очень долго владеет мячом.
8' Акрон быстро разыграл с центра и перешел в атаку. Круговой отработал против Бакаева и судья назначает удар от ворот.
6'
5' Пестряков делает далекий заброс с аута. Игра остановлена — Джаковац лежит на газоне, фола нет!
4' Активное начало в исполнении Акрона: навес в штрафную на Дзюбу, но Дивеев выиграл эту борьбу.
3' Навес в штрафную ни к чему не привел, «армейцы» переходят в свою атаку.
2' Угловой у ворот ЦСКА! Это может быть опасно, учитывая, что в составе Акрона есть Дзюба.
1' Свисток! Матч ЦСКА — Акрон начался! Счет 0:0! Поехали...
До матча
17:28 Команды появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!
17:20 Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.
17:10 Сегодняшний матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена»
Стартовые составы команд
ЦСКА: Акинфеев Игорь, Гайич Милан, Дивеев Игорь, Лукин Матвей, Мойзес Роберто, Круговой Данил, Обляков Иван, Кисляк Матвей, Глебов Кирилл, Матеус Алвес, Мусаев Тамерлан.
«Акрон»: Гудиев Виталий, Пестряков Дмитрий, Неделчару Ионуц, Бокоев Марат, Роберто Фернандес, Базилевский Никита, Марадишвили Константин, Джаковац Ифет, Болдырев Максим, Дзюба Артём, Бакаев Солтмурад.
ЦСКА
ЦСКА недавно играл против Акрона в Кубке России и уступил ему в серии пенальти (1:2). В итоге тольяттинский клуб возглавил таблицу квартета, а “армейцы” разместились на 2-й строчке. Свой стартовый кубковый матч ЦСКА выиграл у Локомотива со счетом 2:1.
В российской Премьер-лиге “армейцы” выступают вполне прилично — после пяти туров они идут в тройке лидеров, отставая от первой строчки на 3 очка (при одной игре в запасе). В последних двух турах ЦСКА добыл победы над Рубином (5:1) и московским Динамо (3:1).
«Акрон»
Акрон — один из аутсайдеров нынешнего сезона РПЛ, который на 12-м месте и практически впритык приблизился к “красной зоне”. Сейчас на счету тольяттинского клуба всего 6 очков. В последнем туре “красные” на своем поле проиграли Оренбургу со счетом 1:2.
В Кубке России Акрону пока удается держаться на плаву — после двух туров он возглавляет турнирную таблицу своей группы с пятью набранными очками. В своих матчах он победил в серии пенальти ЦСКА (2:1) и Балтику (2:1).
Личные встречи
Последняя очная дуэль между соперниками состоялась совсем недавно в кубковом поединке на поле Акрона. Основное время закончилось вничью (1:1), а в серии пенальти хозяева выиграли.
