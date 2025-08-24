ЦСКА — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 24 августа, московский ЦСКА примет тольяттинский «Акрон» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Акрон 2:0 Голы: 1:0 Матеус Алвес (6'), 2:0 Кирилл Глебов (19') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев Акрон: Виталий Гудиев, Йонуц Неделчару, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Константин Марадишвили, Ифет Джаковац, Boldyrev M., Солтмурад Бакаев, Дмитрий Пестряков, Артём Дзюба, Bazilevskiy N.

Ход игры

29' Акинфеев разыгрывает мяч через Дивеева, тот переводи в центр на Облякова — пошла позиционная атака ЦСКА.

28' Гудиев со своей половины поля отправляет Акрон вперед! Очередная потеря от Дзюбы.

27' Навес в штрафную ЦСКА на Дзюбу, но Круговой классно ставит корпус и мяч уходит за пределы поля.

26' Фол в нападении у Акрона. Мяч разыгрывают Лукин и Гайич.

25' Фернандес делает дальний заброс с аута в штрафную ЦСКА, но Дивеев уверенно выносит мяч.

23'Ох как опасно у ворот Акрона! Мощнейший удар Глебова в перекладину, мяч каким-то чудом не попал в ворота!

22' Обляков на Глебова, Кирилл забрасывает на дальнюю, но там никого из партнеров нет.

21' Новая атака «армейцев» разворачивается правым флангом. Круговой забрасывает мяч в штрафную, но Алвес не достает до мяча.

19' Г-ОООООООООООО-Л!!! ЦСКА — 2:0!! Кирилл Глебов первым оказывается на добивании после удара Мусаева и вколачивает мяч в ворота Гудиева!

18' Матвей Кисляк лежит на газоне. Дзюба подбил ему ногу, но судья желтую карточку не дал.

17' Контратака ЦСКА: Данил Круговой тянет мяч в центре, делает передачу, но она оказывается неточной.

15' Опасный момент у Акрона: Болдырев откликается на дальний заброс и почти прокидывает мимо Акинфеев, но Игорь на опыте забирает мяч в руки.

14' ЦСКА начинает свою быструю атаку, но Кисляк ошибается с передачей.

13' Бакаев дает пас Марадишвили, Константин бьет с разворота выше перекладины.

12' Высокий прессинг со стороны Акрона пока срабатывает, защитники «армейцев» никак не могут выйти из обороны.

11' Роберто Фернандес получает мяч слева и пытается навесить, но судья показывает, что была игра рукой — мяч переходит ЦСКА.

10' Виталий Гудиев пытается дальним забросом на Дзюбу обострить игру, но Лукин отлично поборолся и выбил мяч.

9' Тольяттинский клуб переходит в позиционную атаку и очень долго владеет мячом.

8' Акрон быстро разыграл с центра и перешел в атаку. Круговой отработал против Бакаева и судья назначает удар от ворот.

6' Г-ОООООООООО-Л!!!! ЦСКА — 1:0!!! Алвес Матеус получает передачу из глубины, убирает под правую ногу и вгоняет мяч под перекладину!

5' Пестряков делает далекий заброс с аута. Игра остановлена — Джаковац лежит на газоне, фола нет!

4' Активное начало в исполнении Акрона: навес в штрафную на Дзюбу, но Дивеев выиграл эту борьбу.

3' Навес в штрафную ни к чему не привел, «армейцы» переходят в свою атаку.

2' Угловой у ворот ЦСКА! Это может быть опасно, учитывая, что в составе Акрона есть Дзюба.

1' Свисток! Матч ЦСКА — Акрон начался! Счет 0:0! Поехали...

До матча

17:28 Команды появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!

17:20 Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

17:10 Сегодняшний матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена»

Стартовые составы команд

ЦСКА: Акинфеев Игорь, Гайич Милан, Дивеев Игорь, Лукин Матвей, Мойзес Роберто, Круговой Данил, Обляков Иван, Кисляк Матвей, Глебов Кирилл, Матеус Алвес, Мусаев Тамерлан.

«Акрон»: Гудиев Виталий, Пестряков Дмитрий, Неделчару Ионуц, Бокоев Марат, Роберто Фернандес, Базилевский Никита, Марадишвили Константин, Джаковац Ифет, Болдырев Максим, Дзюба Артём, Бакаев Солтмурад.

ЦСКА

ЦСКА недавно играл против Акрона в Кубке России и уступил ему в серии пенальти (1:2). В итоге тольяттинский клуб возглавил таблицу квартета, а “армейцы” разместились на 2-й строчке. Свой стартовый кубковый матч ЦСКА выиграл у Локомотива со счетом 2:1.

В российской Премьер-лиге “армейцы” выступают вполне прилично — после пяти туров они идут в тройке лидеров, отставая от первой строчки на 3 очка (при одной игре в запасе). В последних двух турах ЦСКА добыл победы над Рубином (5:1) и московским Динамо (3:1).

«Акрон»

Акрон — один из аутсайдеров нынешнего сезона РПЛ, который на 12-м месте и практически впритык приблизился к “красной зоне”. Сейчас на счету тольяттинского клуба всего 6 очков. В последнем туре “красные” на своем поле проиграли Оренбургу со счетом 1:2.

В Кубке России Акрону пока удается держаться на плаву — после двух туров он возглавляет турнирную таблицу своей группы с пятью набранными очками. В своих матчах он победил в серии пенальти ЦСКА (2:1) и Балтику (2:1).

Личные встречи

Последняя очная дуэль между соперниками состоялась совсем недавно в кубковом поединке на поле Акрона. Основное время закончилось вничью (1:1), а в серии пенальти хозяева выиграли.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.17.