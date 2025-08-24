ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ

Московскийобыграл тольяттинскийна своем поле в матче 6-го тура РПЛ.

Уже на шестой минуте Матеус Алвес открыл счет с передачи Кирилла Глебова. Через 13 минут Глебов забил уже сам.

Гости смогли сократить отставание после точного удара Артема Дзюбы.

На 59-й минуте окончательный счет в матче установил Иван Обляков с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Акрон 3:1 Голы: 1:0 Белайди Пуси (29'), 2:0 Кирилл Глебов (19'), 2:1 Артём Дзюба (34'), 3:1 Иван Обляков (пенальти) (59') ЦСКА: Даниил Фролкин, Станислав Магкеев, Игорь Юрганов, Нури Абдоков, Ильнур Альшин, Илья Гапонов, Никита Моцпан, Равиль Нетфуллин, Белайди Пуси, Мераби Уридия, Simonov K. Акрон: Дмитрий Шадринцев, Максим Ширяев, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Артём Голубев, Ражаб Магомедов, Даниил Родин, Константин Шильцов, Данила Сухомлинов, Moiseev K. Предупреждение: Нури Абдоков (11')

Теперь у ЦСКА 14 очков в таблице РПЛ и второе место. «Акрон» занимает 112-ю строчку с 6 очками.