Мареска — о победе над «Вест Хэмом»: Мы могли сыграть и лучше

Наставник лондонского «Челси»прокомментировал победу своего клуба над «Вест Хэмом» (5:1) в рамках 2-го тура АПЛ.

«Было довольно сложно. Сначал Коул Палмер получил травму на разминке, а затем мы пропустили гол. Однако реакция команды была очень хорошей. Мы продолжали играть так, как планировали и заслужили победу. Даже сегодня вечером думаю, что могли сыграть лучше. После трех-четырех забитых голов мы можем лучше контролировать мяч. Очень довольны счетом 5:1! », — цитирует The Guardian Мареску.

После двух туров у «Челси» 4 очка в таблице АПЛ. В следующем матче чемпионата он приме «Фулхэм», матч пройдет 30 августа.