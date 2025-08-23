Разгром в лондонском дерби от чемпионов мира: «Челси» переехал «Вест Хэм»

На «Лондон Стэдиум» всё закончилось гораздо раньше финального свистка. Трибуны пустели, фанаты уходили, не дождавшись конца унижения, а «Челси» унизил оборону соперника так легко, будто это вовсе не был матч Премьер-лиги. 5:1 — и команда Энцо Марески напомнила всем о своём статусе чемпионов мира.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Челси 1:5 Голы: 1:0 Лукас Пакета (6'), 1:1 Жоао Педро (15'), 1:2 Педру Нету (23'), 1:3 Энцо Фернандес (34'), 1:4 Мойсес Кайседо (54'), 1:5 Трево Чалоба (58') Вест Хэм: Мадс Хермансен, Жан-Клер Тодибо (Фредди Поттс, 46'), Макс Килман, Наиф Агер, Аарон Ван-Биссака, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн, Никлас Фуллкруг (Каллум Уилсон, 46'), Tomas Soucek (Кайл Уолкер-Питерс, 70'), Malick Diouf Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья (Рис Джеймс, 69'), Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто (Джейми Байно-Гиттенс, 69'), Жоао Педро, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба (Весли Фофана, 69'), Лиам Дилап (Йоррел Хато, 62'), Педру Нету, Estevao Willian (Андрей Сантос, 77') Предупреждение: Йоррел Хато (87')

Вечер начался с неприятности для гостей: Коул Палмер, лидер атак «синих» получил повреждение на разминке и не смог выйти на поле. Но вместо паники — дебют. 18-летний Эстевао получил шанс в старте, и уже через несколько минут понял, что АПЛ ошибок не прощает.

На шестой минуте «Вест Хэм» повёл. Лукас Пакета получил мяч в центре, продвинулся и зарядил с 25 метров так, что Роберт Санчес лишь проводил мяч глазами. Трибуну взорвал крик радости — казалось, вот он, поворотный момент для команды Грэма Поттера.

Лукас Пакета globallookpress.com

Но это было лишь мимолётное ощущение. На 15-й минуте «Челси» вернул равновесие: угловой Педру Нету, скидка Кукурельи и удар Жоао Педро головой. И уже через несколько минут гол Фюллькруга был отменён ВАР — офсайд в начале атаки. Баланс шатнулся, и именно в этот момент стало ясно: «молотки» не выдержат.

Жоао Педро globallookpress.com

Схлопнувшийся центр и бразильская искра

На 22-й минуте Чалоба отобрал мяч у Пакеты, Жоао Педро мгновенно прострелил — Нету в касание забил второй. Вся энергия хозяев растаяла в мгновение. «Челси» играл быстрее, умнее, резче. А Эстевао выдал сольный проход по флангу, прорезал оборону и выкатил мяч на Энцо Фернандеса. 3:1 — домашние болельщики начинали принимать поражение.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Моисес Кайседо и Энцо подчинили себе центр поля, а у «Вест Хэма» там зияла дыра. Соучек и Уорд-Проуз тонули под прессингом. Поттер метался на бровке, но его команда буквально разваливалась на глазах.

После перерыва надежд на камбэк не осталось. Новый кипер хозяев Мадс Хермансен ошибся на выходе после углового, и Кайседо, празднуя сотый матч за клуб, ткнул мяч в ворота — 4:1. Спустя пять минут снова угловой, снова суматоха в штрафной, и Чалоба замкнул отскок от Жоао Педро. 5:1, а оставалось ещё полчаса.

Чалоба празднует гол globallookpress.com

Именно тогда «Лондон Стэдиум» начал пустеть. Болельщики уходили молча, кто-то показывал средние пальцы в сторону Поттера, кто-то иронично аплодировал, когда Хермансен наконец-то сделал сейв. Даже курьёз: на поле выбежал мальчишка, вскоре за ним прорвался и пожилой фанат, чтобы устроить перепалку со стюардами. Картина полного краха.

«Челси» улыбается, «Вест Хэм» тонет

Энцо Мареска, казалось, сам удивлялся лёгкости, с которой его команда превращала матч в тренировку. «Челси» — лидер по игре и по результату, и даже без Палмера выглядел так, будто может забить сколько захочет. Команда уверенно стартовала и напомнила, что статус чемпиона мира — не случайность.

Календарь и таблица АПЛ

«Вест Хэм» оказался в кризисе глубже, чем могли представить его болельщики. На востоке Лондона снова тревожно — и не только из-за счёта на табло. Две игры — восемь пропущенных мячей. Команда Поттера лишена скорости, лишена характера, лишена лидеров. И это всё в атмосфере ненависти к руководству, обвиняемому в проваленной трансферной кампании. Позиции тренера уже шатаются, и вряд ли он сам не понимает, насколько близок к краю.