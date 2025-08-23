2-й таймРома — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Ромы»«Рома» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
  • 21:27
    • Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Альба — о ничьей с «Локомотивом»: Я увидел много позитивного в нашей игре

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Локомотив
    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о ничейном результате своей команды в матче 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»

    «Одно очко на выезде — хорошо, наверное. Но по тому, что мы увидели на поле, одно очко — это мало. В первом тайме сыграли плохо. Так играть нельзя. Пришлось поговорить с командой в перерыве.

    Я увидел много позитивного в нашей игре. Надо всё проанализировать и прибавлять ещё», — заявил Альба «Матч ТВ».

  • «Локомотив» — «Ростов» 3:3. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 6-го тура Российской Премьер Лиги
  • Сегодня

    • После этого матча «Ростов» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против махачкалинского «Динамо» 27-го августа в Кубке России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Железнодорожники» уверенно победят?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Барселона» уверенно расправится с «лягушками»
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Матрасники» не заметят «Эльче»
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шарлотт — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Жувентуде — Ботафого
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры