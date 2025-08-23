Альба — о ничьей с «Локомотивом»: Я увидел много позитивного в нашей игре

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(3:3).

«Одно очко на выезде — хорошо, наверное. Но по тому, что мы увидели на поле, одно очко — это мало. В первом тайме сыграли плохо. Так играть нельзя. Пришлось поговорить с командой в перерыве.

Я увидел много позитивного в нашей игре. Надо всё проанализировать и прибавлять ещё», — заявил Альба «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против махачкалинского «Динамо» 27-го августа в Кубке России.