«Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

сыграл вничью с(3:3) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

В 1-м тайме у «железнодорожников» отличились Алексей Батраков на 7-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 20-й минуте.

«Ростову» удалось сравнять счет благодаря голам Мохаммада Мохеби на 57-й минуте с пенальти и Тимур Сулейманов на 65-й минуте.

«Локомотив» вышел вперед на 82-й минуте, отличился Александр Сильянов. Уже на 90+8-й минуте «Ростов» снова сравнял счет благодаря голу Роналдо.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ростов 3:3 Голы: 1:0 Алексей Батраков (7'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (20'), 2:1 Мохаммад Мохеби (пенальти) (57'), 2:2 Тимур Сулейманов (65'), 3:2 Александр Сильянов (82'), 3:3 Роналдо (90+8') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов (Лукас Фассон, '), Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (Владислав Сарвели, 76'), Зелимхан Бакаев (Никита Салтыков, 66'), Алексей Батраков, Александр Руденко (Кристиан Рамирес, 46'), Дмитрий Воробьёв (Николай Комличенко, 67') Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания (Алексей Миронов, 46'), Умар Сако, Виктор Мелёхин, Кирилл Щетинин (Егор Голенков, 87'), Даниил Шанталий (Давид Семенчук, 46'), Константин Кучаев, Иван Комаров (Илья Жбанов, 40'), Роналдо, Тимур Сулейманов, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Кристиан Рамирес (52'), Motorin D. N. (45+2')

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 14-й позиции (4).