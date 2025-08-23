ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура Российской Премьер Лиги

    Дмитрий Воробьёв«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 19:15
    • «Авангард» всухую обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова
  • 18:35
    • «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»
  • 17:11
    • «Челябинск» смог обыграть «Сокол» в матче Первой лиги
  • 16:51
    • Криштиану Роналду установил уникальный рекорд за «Аль-Наср»
    Дмитрий Воробьёв
    Дмитрий Воробьёв
    В субботу, 23 августа, московский «Локомотив» примет «Ростов» в рамках 6-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ростов 2:0
    Голы: 1:0 Алексей Батраков (7'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (20'), 3:0 (34') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Умар Сако, Виктор Мелёхин, Кирилл Щетинин, Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Иван Комаров (Илья Жбанов, 40'), Роналдо, Тимур Сулейманов, Мохаммад Мохеби

    Ход игры

    45+3' Перерыв! «Ростов» побольше владел мячом в первом тайме, но контр-атаки «Локомотива» были разительными, они и предопределили исход первого тайма.

    45+2' Щетинин пробовал найти в штрафной площади «Локомотива» Сулейманова, но немного неточной вышла передача и не дотянулся нападающий «Ростова» до мяча.

    45+1' Вновь убежали в контр-атаку игроки «Локомотива», но замешкался Бакаев, и упустил момент для обострения.

    45' Добавленное время 3 минуты.

    44' Сильянов совершил красивый подкат, выбив мяч из под ног Щетинина.

    43' Баринов неудобный пас своему вратарю подсунул, но справился Митрюшкин.

    40' Замена в составе «Ростова»: вместо Комарова вышел Жбанов.

    39' Сильянов нанёс удар в нижний угол ворот Ятимова из-за пределов штрафной площади «Локомотива», вытащил мяч вратарь «Ростова». На добивании оказался Ненахов, который тоже решился на удар, но промахнулся.

    37' Щетинин вошёл в штрафную площадь «Локомотива», прострелил на Сулейманова, удар которого Митрюшкин ногой на угловой отбил.

    36' «Ростов» поджимает «Локо» на половине хозяев, но пока без угроз для ворот.

    33' Ещё одна контр-атака «Локомотива», хорошо выбегают в них железнодорожники. На этот раз «Ростов» отбился, вновь усилиями Сако.

    32' «Ростов» больше владеет мячом, 62 процента владения у них, но реализовать это преимущество пока не получается.

    31' Быстрая контр-атака «Локомотива» закончилась прострелом Руденко, но Сако встал на пути мяча, выбив его на угловой.

    29' Руденко отобрал мяч у Роналдо так, что теперь уже игрок «Ростова» на газоне лежит.

    28' Досталось от Сако теперь Батракову по голове. Но смог Алексей сам подняться, продолжит он игру.

    28' Вернулся Руденко в игру с перемотанной головой.

    26' Игра возобновлена. «Локомотив» пока в меньшинстве, Руденко за пределами поля.

    25' Затянулась пауза на оказание помощи Руденко. Начал разминаться Рамирес у «Локомотива».

    23' Руденко столкнулся головами с Сако. Требуется медицинская помощь.

    22' Мохебби бил из пределов штрафной площади «Локомотива», промахнулся он мимо ворот, мяч выше перекладины полетел.

    20' Гоооол! 2:0. Дмитрий Воробьёв забивает. Батраков прекрасную передачу на пол поля выдал, отрезав всех защитников «Ростова». Воробьев убежал один на один, успел на замахе красиво убрать Сако, и технично отправил мяч в дальний угол ворот Ятимова.

    18' Сулейманову досталось в одном из единоборств, оказали ему быстро помощь медики, продолжит он игру.

    17' Щетинин продолжает активничать, подавал он на дальнюю штангу ворот «Локомотива», пока все эти передачи в потенциальные зоны угроз воротам хозяев не имеют адресата.

    16' Отрезок с владением от «Локомотива», «Ростов» в прессинг идёт и отнимает мяч, начиная выстраивать свою позиционную.

    14' Комаров неплохой кросс в штрафную «Локомотива» сделал, но вновь никто из одноклубников не откликнулся.

    13' Ненахов сбил Кучаева на подступах к штрафной, будет подача к воротам «Локомотива».

    12' Хороший прострел вдоль ворот «Локомотива» сделал Роналдо, но не кого из партнеров не оказалось на траектории полета мяча.

    11' Завладел мячом «Ростов», «Локомотив» отодвинулся к своим воротам в эти минуты.

    10' Подача «Ростова» со штрафного, но до удара в сторону ворот «Локомотива» не дошло дело.

    7' Гооол! 1:0. Алексей Батраков головой конвертирует подачу с правого фланга атаки «Локомотива» Бакаева в неотразимый удар. Остался никем не прикрытым полузащитник «Локо» прямо в центре штрафной площади «Ростова».

    6' Щетинин много владеет мячом у «Ростова», начинает он большинство атак гостей.

    5' А теперь первая позиционная «Ростова», впрочем ошибкой в передаче она заканчивается.

    3' Удар Воробьева с линии штрафной площади «Ростова», мяч мимо ворот гостей прошел.

    3' «Локомотив» положил мяч вниз, и преступил к конструированию первой позиционной атаки.

    2' Активно обе команды идут вперёд, в оборону никто не садиться по первым мгновениям матча.

    1' «Ростов» начал с центра поля, поехали!

    До матча

    18:26 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

    18:20 В Москве пасмурно, однако согласно прогнозу осадков не ожидается. На термометре 15 градусов.

    18:10 Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена», вмещающем 28 800 зрителей.

    18:00 Главным арбитром матча будет Сергей Чебан из Москвы.

    Стартовые составы команд

    «Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Морозов, Ненахов, Сильянов, Баринов, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьёв.

    «Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Комаров, Шанталий, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. К тому же, команда отлично играет на старте сезона именно на своем поле, набрав максимальные 6 очков за 2 тура. В прошлом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), сравняв счет на 80-й минуте. Матчем ранее команда обыграла ту же калининградскую команду со счетом 2:0 в Кубке России. У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Локомотив» трижды победил и однажды сыграл вничью.

    «Локомотив» воспользовался осечками других топовых команд в РПЛ и расположился на вершине таблицы. Ближайший преследователь «Краснодар» отстает от «железнодорожников» на 1 балл. В составе «Локомотива» продолжает феерить полузащитник Алексей Батраков, который забил 6 голов за 5 встреч в РПЛ. Игрок занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Ростов»

    Можно сказать, что ростовчане провалили старт нынешнего сезона, набрав всего 3 очка за 5 туров в РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место в таблице, находясь в зоне вылета. На старте сезона команда провалилась во всех 3-х встречах на чужом поле, не набрав ни одного очка из 9-и возможных. В прошедшем поединке «Ростов» уступил «Рубину» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 52-й минуте. До этого команда с таким же счетом проиграла «Пари НН» в Кубке России. В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» 4 раза проиграл и однажды победил «Пари НН» (1:0). За этот отрезок команда пропустила 8 голов при 2-х забитых.

    «Ростов» не смог удачно стартовать. Есть ощущение, что тренерский штаб не смог полностью восполнить уход Валерия Карпина и теперь команда будет только бороться за выживание. Стоит отметить, что в последних 2-х очных встречах «Ростов» однажды обыграл «Локомотив», а также команды сыграли вничью. На сей раз ростовчанам будет куда сложнее набрать очки в матче против «железнодорожников».

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды сыграли 6 матчей. В матчах Премьер Лиги в Москве победил Локомотив 3:2, в Ростове игра завершилась вничью 1:1. В Кубке России коллективы сошлись на стадии группового этапа, сыграв 2 матча: матч на стадионе «Локомотива» закончился победой хозяев 1:0, на «Ростов Арене» игра завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержал «Локомотив». Так же команды сразились на стадии 1/2 финала Пути регионов, где «Ростов» одержал победу 2:0 на выезде. Ещё одна встреча произошла в рамках подготовки к весенней части сезона, на сборах в феврале 2025-го года, Локомотив победи со счётом 2:0.

    За всю историю встреч команды сыграли 81 матч. В 43 играх победил «Локомотив», в 14 — «Ростов», оставшиеся 24 матча завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20

