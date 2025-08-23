«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, московский «Локомотив» примет «Ростов» в рамках 6-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ростов 2:0 Голы: 1:0 Алексей Батраков (7'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (20'), 3:0 (34') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Умар Сако, Виктор Мелёхин, Кирилл Щетинин, Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Иван Комаров (Илья Жбанов, 40'), Роналдо, Тимур Сулейманов, Мохаммад Мохеби

Ход игры

45+3' Перерыв! «Ростов» побольше владел мячом в первом тайме, но контр-атаки «Локомотива» были разительными, они и предопределили исход первого тайма.

45+2' Щетинин пробовал найти в штрафной площади «Локомотива» Сулейманова, но немного неточной вышла передача и не дотянулся нападающий «Ростова» до мяча.

45+1' Вновь убежали в контр-атаку игроки «Локомотива», но замешкался Бакаев, и упустил момент для обострения.

45' Добавленное время 3 минуты.

44' Сильянов совершил красивый подкат, выбив мяч из под ног Щетинина.

43' Баринов неудобный пас своему вратарю подсунул, но справился Митрюшкин.

40' Замена в составе «Ростова»: вместо Комарова вышел Жбанов.

39' Сильянов нанёс удар в нижний угол ворот Ятимова из-за пределов штрафной площади «Локомотива», вытащил мяч вратарь «Ростова». На добивании оказался Ненахов, который тоже решился на удар, но промахнулся.

37' Щетинин вошёл в штрафную площадь «Локомотива», прострелил на Сулейманова, удар которого Митрюшкин ногой на угловой отбил.

36' «Ростов» поджимает «Локо» на половине хозяев, но пока без угроз для ворот.

33' Ещё одна контр-атака «Локомотива», хорошо выбегают в них железнодорожники. На этот раз «Ростов» отбился, вновь усилиями Сако.

32' «Ростов» больше владеет мячом, 62 процента владения у них, но реализовать это преимущество пока не получается.

31' Быстрая контр-атака «Локомотива» закончилась прострелом Руденко, но Сако встал на пути мяча, выбив его на угловой.

29' Руденко отобрал мяч у Роналдо так, что теперь уже игрок «Ростова» на газоне лежит.

28' Досталось от Сако теперь Батракову по голове. Но смог Алексей сам подняться, продолжит он игру.

28' Вернулся Руденко в игру с перемотанной головой.

26' Игра возобновлена. «Локомотив» пока в меньшинстве, Руденко за пределами поля.

25' Затянулась пауза на оказание помощи Руденко. Начал разминаться Рамирес у «Локомотива».

23' Руденко столкнулся головами с Сако. Требуется медицинская помощь.

22' Мохебби бил из пределов штрафной площади «Локомотива», промахнулся он мимо ворот, мяч выше перекладины полетел.

20' Гоооол! 2:0. Дмитрий Воробьёв забивает. Батраков прекрасную передачу на пол поля выдал, отрезав всех защитников «Ростова». Воробьев убежал один на один, успел на замахе красиво убрать Сако, и технично отправил мяч в дальний угол ворот Ятимова.

18' Сулейманову досталось в одном из единоборств, оказали ему быстро помощь медики, продолжит он игру.

17' Щетинин продолжает активничать, подавал он на дальнюю штангу ворот «Локомотива», пока все эти передачи в потенциальные зоны угроз воротам хозяев не имеют адресата.

16' Отрезок с владением от «Локомотива», «Ростов» в прессинг идёт и отнимает мяч, начиная выстраивать свою позиционную.

14' Комаров неплохой кросс в штрафную «Локомотива» сделал, но вновь никто из одноклубников не откликнулся.

13' Ненахов сбил Кучаева на подступах к штрафной, будет подача к воротам «Локомотива».

12' Хороший прострел вдоль ворот «Локомотива» сделал Роналдо, но не кого из партнеров не оказалось на траектории полета мяча.

11' Завладел мячом «Ростов», «Локомотив» отодвинулся к своим воротам в эти минуты.

10' Подача «Ростова» со штрафного, но до удара в сторону ворот «Локомотива» не дошло дело.

7' Гооол! 1:0. Алексей Батраков головой конвертирует подачу с правого фланга атаки «Локомотива» Бакаева в неотразимый удар. Остался никем не прикрытым полузащитник «Локо» прямо в центре штрафной площади «Ростова».

6' Щетинин много владеет мячом у «Ростова», начинает он большинство атак гостей.

5' А теперь первая позиционная «Ростова», впрочем ошибкой в передаче она заканчивается.

3' Удар Воробьева с линии штрафной площади «Ростова», мяч мимо ворот гостей прошел.

3' «Локомотив» положил мяч вниз, и преступил к конструированию первой позиционной атаки.

2' Активно обе команды идут вперёд, в оборону никто не садиться по первым мгновениям матча.

1' «Ростов» начал с центра поля, поехали!

До матча

18:26 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

18:20 В Москве пасмурно, однако согласно прогнозу осадков не ожидается. На термометре 15 градусов.

18:10 Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена», вмещающем 28 800 зрителей.

18:00 Главным арбитром матча будет Сергей Чебан из Москвы.

Стартовые составы команд

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Морозов, Ненахов, Сильянов, Баринов, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьёв.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Комаров, Шанталий, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

«Локомотив»

«Железнодорожники» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. К тому же, команда отлично играет на старте сезона именно на своем поле, набрав максимальные 6 очков за 2 тура. В прошлом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), сравняв счет на 80-й минуте. Матчем ранее команда обыграла ту же калининградскую команду со счетом 2:0 в Кубке России. У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Локомотив» трижды победил и однажды сыграл вничью.

«Локомотив» воспользовался осечками других топовых команд в РПЛ и расположился на вершине таблицы. Ближайший преследователь «Краснодар» отстает от «железнодорожников» на 1 балл. В составе «Локомотива» продолжает феерить полузащитник Алексей Батраков, который забил 6 голов за 5 встреч в РПЛ. Игрок занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Ростов»

Можно сказать, что ростовчане провалили старт нынешнего сезона, набрав всего 3 очка за 5 туров в РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место в таблице, находясь в зоне вылета. На старте сезона команда провалилась во всех 3-х встречах на чужом поле, не набрав ни одного очка из 9-и возможных. В прошедшем поединке «Ростов» уступил «Рубину» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 52-й минуте. До этого команда с таким же счетом проиграла «Пари НН» в Кубке России. В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» 4 раза проиграл и однажды победил «Пари НН» (1:0). За этот отрезок команда пропустила 8 голов при 2-х забитых.

«Ростов» не смог удачно стартовать. Есть ощущение, что тренерский штаб не смог полностью восполнить уход Валерия Карпина и теперь команда будет только бороться за выживание. Стоит отметить, что в последних 2-х очных встречах «Ростов» однажды обыграл «Локомотив», а также команды сыграли вничью. На сей раз ростовчанам будет куда сложнее набрать очки в матче против «железнодорожников».

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 6 матчей. В матчах Премьер Лиги в Москве победил Локомотив 3:2, в Ростове игра завершилась вничью 1:1. В Кубке России коллективы сошлись на стадии группового этапа, сыграв 2 матча: матч на стадионе «Локомотива» закончился победой хозяев 1:0, на «Ростов Арене» игра завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержал «Локомотив». Так же команды сразились на стадии 1/2 финала Пути регионов, где «Ростов» одержал победу 2:0 на выезде. Ещё одна встреча произошла в рамках подготовки к весенней части сезона, на сборах в феврале 2025-го года, Локомотив победи со счётом 2:0.

За всю историю встреч команды сыграли 81 матч. В 43 играх победил «Локомотив», в 14 — «Ростов», оставшиеся 24 матча завершились вничью.

