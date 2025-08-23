Локомотив — Ростов: прогноз на РПЛ и ставка за 2.30

«Локомотив» встретится с «Ростовом» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 23 августа и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.

К тому же, команда отлично играет на старте сезона именно на своем поле, набрав максимальные 6 очков за 2 тура.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), сравняв счет на 80-й минуте. Матчем ранее команда обыграла ту же калининградскую команду со счетом 2:0 в Кубке России.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Локомотив» трижды победил и однажды сыграл вничью.

Состояние команды: «Локомотив» воспользовался осечками других топовых команд в РПЛ и расположился на вершине таблицы. Ближайший преследователь «Краснодар» отстает от «железнодорожников» на 1 балл.

В составе «Локомотива» продолжает феерить полузащитник Алексей Батраков, который забил 6 голов за 5 встреч в РПЛ. Игрок занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Ростов»

Турнирное положение: Можно сказать, что ростовчане провалили старт нынешнего сезона, набрав всего 3 очка за 5 туров в РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место в таблице, находясь в зоне вылета.

На старте сезона команда провалилась во всех 3-х встречах на чужом поле, не набрав ни одного очка из 9-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Ростов» уступил «Рубину» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 52-й минуте. До этого команда с таким же счетом проиграла «Пари НН» в Кубке России.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» 4 раза проиграл и однажды победил «Пари НН» (1:0). За этот отрезок команда пропустила 8 голов при 2-х забитых.

Состояние команды: «Ростов» не смог удачно стартовать. Есть ощущение, что тренерский штаб не смог полностью восполнить уход Валерия Карпина и теперь команда будет только бороться за выживание.

Стоит отметить, что в последних 2-х очных встречах «Ростов» однажды обыграл «Локомотив», а также команды сыграли вничью. На сей раз ростовчанам будет куда сложнее набрать очки в матче против «железнодорожников»...

Прогноз Дмитрия Булыкина

Бывший форвард «железнодорожников» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для livesport.ru спрогнозировал счёт в матче 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов»

«Локо» на первом месте, но в Калининграде по игре не очень хорошо смотрелся. Однако, сейчас обязаны предстать куда более воодушевленными, свежими, голодными. Батраков два матча подряд не должен опускаться ниже своего уровня. Воробьев наверняка вернет себе место в основе после дисквалификации, хотя в Калининграде залетело после рикошета от Комличенко. Все-таки думаю, железнодорожный состав хода не потеряет. Но нельзя допускать таких ошибок в центре обороны, как с «Балтикой», когда чудом два раза их пропустили. При эом «Ростов» не в том состоянии, чтобы что-то противопоставить топ-клубам. Здесь поставлю на 2:0. Дмитрий Булыкин

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

«Ростов» проиграл все 3 матча в РПЛ на чужом поле в нынешнем сезоне

В последних 2-х очных встречах «Локомотив» ни разу не обыграл «Ростов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.75, победа «Ростова» — 4.60, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Локомотив» продолжит набирать очки. Команда уверенно обыграет «Ростов», который пока никак не может найти свою игру.

Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.30.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Атака «Локомотива» действует отлично в последнее время, особенно Батраков.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.