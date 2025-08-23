Локомотив — Ростов: прогноз на РПЛ и ставка за 2.30

Локомотив
Ростов
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» отлично стартовали в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.
К тому же, команда отлично играет на старте сезона именно на своем поле, набрав максимальные 6 очков за 2 тура.
Локомотив — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), сравняв счет на 80-й минуте. Матчем ранее команда обыграла ту же калининградскую команду со счетом 2:0 в Кубке России.
У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Локомотив» трижды победил и однажды сыграл вничью.
Состояние команды: «Локомотив» воспользовался осечками других топовых команд в РПЛ и расположился на вершине таблицы. Ближайший преследователь «Краснодар» отстает от «железнодорожников» на 1 балл.
В составе «Локомотива» продолжает феерить полузащитник Алексей Батраков, который забил 6 голов за 5 встреч в РПЛ. Игрок занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Ростов»
Турнирное положение: Можно сказать, что ростовчане провалили старт нынешнего сезона, набрав всего 3 очка за 5 туров в РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место в таблице, находясь в зоне вылета.
На старте сезона команда провалилась во всех 3-х встречах на чужом поле, не набрав ни одного очка из 9-и возможных.
Последние матчи: В прошедшем поединке «Ростов» уступил «Рубину» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 52-й минуте. До этого команда с таким же счетом проиграла «Пари НН» в Кубке России.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» 4 раза проиграл и однажды победил «Пари НН» (1:0). За этот отрезок команда пропустила 8 голов при 2-х забитых.
Состояние команды: «Ростов» не смог удачно стартовать. Есть ощущение, что тренерский штаб не смог полностью восполнить уход Валерия Карпина и теперь команда будет только бороться за выживание.
Стоит отметить, что в последних 2-х очных встречах «Ростов» однажды обыграл «Локомотив», а также команды сыграли вничью. На сей раз ростовчанам будет куда сложнее набрать очки в матче против «железнодорожников»...
Прогноз Дмитрия Булыкина
Бывший форвард «железнодорожников» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для livesport.ru спрогнозировал счёт в матче 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов»
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах
- «Ростов» проиграл все 3 матча в РПЛ на чужом поле в нынешнем сезоне
- В последних 2-х очных встречах «Локомотив» ни разу не обыграл «Ростов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.75, победа «Ростова» — 4.60, ничья — за 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.
Прогноз: «Локомотив» продолжит набирать очки. Команда уверенно обыграет «Ростов», который пока никак не может найти свою игру.
Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.30.
Прогноз: Команды способны сыграть результативно. Атака «Локомотива» действует отлично в последнее время, особенно Батраков.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.