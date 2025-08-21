Болельщики «Сантоса» угрожали Неймару и другим игрокам команды

Болельщикипрорвались на тренировочную базу клуба и устроили акцию протеста против игроков из-за серии неудачных результатов, сообщает ESPN.com.br.

По информации источника, первым с агрессивно настроенными фанатами столкнулся Неймар. В его адрес, а также в адрес других футболистов прозвучали угрозы — болельщики заявили, что игроков нужно «ударить».

Инцидент произошёл после разгромного поражения «Сантоса» в 20-м туре чемпионата Бразилии от «Васко да Гама» (0:6). Тогда фанаты выразили недовольство, повернувшись спиной к полю, при этом многие из них были в футболках с именем Неймара.

Напомним, Неймар вернулся в «Сантос» в 2025 году, его контракт с клубом рассчитан до декабря текущего года.