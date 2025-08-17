2-й таймКраснодар — СочиОнлайн
    КАМАЗ обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

    «Нефтехимик» — КАМАЗ: счет матча 1:3, обзор голов

    КАМАЗ в гостях одержал победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче 5-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе челнинской команды дублем отметился Давид Караев, отличившись на 28-й и 65-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Руслан Апеков на 49-й минуте.

    Единственный гол у «Нефтехимика» забил Даниил Родин на 82-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — КамАЗ 1:3
    Голы: 0:1 Давид Караев (27'), 0:2 Руслан Апеков (48'), 0:3 Давид Караев (64'), 1:3 Даниил Родин (81') Нефтехимик: Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Эдуард Валиахметов (Дмитрий Шадринцев, 62'), Алексей Никитин (Даниэль Мишкич, 62'), Артём Голубев, Kantaria G. (Константин Шильцов, 62'), Давид Кокоев (Даниил Родин, 22'), Данила Сухомлинов, Ражаб Магомедов, Moiseev K. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Георгий Юдинцев (Роман Мануйлов, 86'), Burko M., Роман Защепкин (Александр Дерюгин, 84'), Давид Хубаев, Мухаммад Султонов (Сурхайхан Абдуллаев, 69'), Руслан Апеков (Ренат Голыбин, 77'), Давид Караев (Solodukhin A., 84'), Kalistratov T., Motorin D. N.

    После этого матча КАМАЗ занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 10-й позиции (6).

