Мостовой: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество

Бывший футболист сборной Россиивысказался о ничейном результате в матче 5-го тура РПЛ между(2:2).

«Можно сказать, что "Спартак" и "Зенит" устроили футбольное пиршество. Всё было в руках и ногах игроков "Спартака", но к сожалению для них, они не смогли удержать преимущество и воспользоваться удалением соперника. Примечательно, что в этом матче счёт сравнял Соболев, который является бывшим футболистом "Спартака".

Что касается второго пенальти красно-белых, по-моему — это не пенальти. "Локомотив" сегодня тоже оступился, поэтому ничего страшного, что "Спартак" и "Зенит" поделили очки», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. «Зенит» — на 8-й позиции (6).