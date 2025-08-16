1-й таймАхмат — Крылья СоветовОнлайн
    Празднование гола «Ахмат»«Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
  • 19:56
    • Семак: Не нравится, что пропускаем легкие мячи
  • 19:30
    • «Зенит» в меньшинстве спасся от поражения в матче со «Спартаком»
  • 19:03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Бернли», «Сандерленд» победил в первой игре после возвращения в АПЛ, «Брайтон» и «Фулхэм» разошлись миром
    «Зенит» в меньшинстве спасся от поражения в матче со «Спартаком»

    «Спартак» — «Зенит»: счет матча 2:2, обзор голов

    «Спартак» и «Зенит» на двоих забили четыре мяча, но победителя не выявили в матче 5-го тура РПЛ — 2:2.

    Счет в матче Матео Кассьера на 14-й минуте, добив мяч после нереализованного пенальти в своем же исполнении. «Спартак» отыгрался спустя четыре минуты — отличился Жедсон Фернандеш. Маркиньос вывел вперед «красно-белых» на 39-й минуте.

    Во втором тайме «Зенит» остался в меньшинстве — на 52-й минуте Дуглас Сантос оставил свою команду в меньшинстве после второго предупреждения, но именно команда из Санкт-Петербурга смогла отличиться во втором тайме — отличился экс-форвард «Спартака» Александр Соболев на 63-й минуте.

    «Спартак» мог побеждать — на 89-й минуте Жедсон Фернандеш оформил дубль после добивания, но гол не был засчитан, так как при исполнении пенальти у Эсекьеля Барко было двойное касание.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Зенит 2:2
    Голы: 0:1 Матео Кассьерра (14'), 1:1 Маркос Маркиньос (18'), 2:1 Fernandes G. (39'), 2:2 Александр Соболев (63') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Маркос Маркиньос (Игорь Дмитриев, 71'), Руслан Литвинов (Олег Рябчук, 76'), Даниил Денисов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Манфред Угальде (Антон Заболотный, 77'), Martins C. (Пабло Солари, 77'), Fernandes G. Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Нуралы Алип (Vega R., 46'), Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Жерсон (Андрей Мостовой, 65'), Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике (Лусиано Гонду, 58'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 46'), Педро Родригес Предупреждение: Руслан Литвинов (43')

    «Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.

