2-й таймАкрон — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Челси» — «Кристал Пэлас». Онлайн, прямая трансляция.

    Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Кристал Пэллас»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Кристал Пэлас
    Вся лентаСамое главное
    Артём Дзюба«Акрон» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция Виктор ДьёкерешШешко против Дьёкереша: дуэль «МЮ» и «Арсенала» станет ранней проверкой для дорогостоящих форвардов Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 14:52
    • Стали известны стартовые составы на матч «Рубина» против «Ростова»
  • 14:15
    • Федерация футбола Аргентины не против матча против сборной России
  • 12:50
    • Нападающий словенского «Радомлье» Куковец интересен «Крыльям Советов»
  • 11:53
    • The Sun: Давид Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
  • 07:53
    • Хамзат Чимаев новый чемпион UFC в среднем весе
  • 06:55
    • «Атланта Юнайтед» уступила в матче МЛС, несмотря на гол Миранчука
  • 06:15
    • Месси принес победу «Интер Майами» в матче МЛС
    Все новости спорта
    Эстеван Виллиан «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эстеван Виллиан «Челси»
    В воскресенье, 17 августа, состоится матч английской Премьер лиги, в котором «Челси» примет «Кристал Пэллас». Начало игры — в 16:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

    Перед матчем

    «Челси»

    «Аристократы» на рынке были по обыкновению активны, подписали дополнительно крайнего защитника Йоррела Хато к Кукурелье и Чилвэллу, левая бровка кажется более чем надёжной. В центре защиты сразу 8 игроков, но травмированы Бадиашиле и Коллвилл. В центре полузащиты главным ньюсмейкером был Енцо Фернандес, куда только не отправляли аргентинца в это межсезонье, но кажется остаётся всё-таки в «Челси». Педро, Гиттенс и Делап усилили атаку и являются главными трансферами клуба.

    Единственная позиция которая может вызвать вопросы это Вратарь. Санчез провёл отличный прошлый сезон, на него рассчитывают как на основного вратаря, но для усиления позиции клуб приобрёл в прошлом сезоне 23 летнего вратаря из Дании — Филипа Йоргенсена. У скандинава 12 матчей в прошлом сезоне в Лиге конференций 9 пропущенных мячей и 5 сухих матчей, в Премьер-лиге 6 матчей также 9 пропущенных и один сухарь на счету.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Клуб выиграл КЧМ и не стал проводить много товарищеских матчей, «Милан» и «Байер» были в соперниках. Оба матча выиграли лондонцы. Последняя встреча перед сезоном закончилась победой со счётом — 4:1, красную карточку на 17 минуте получил защитник «Милана» Андрей Кубиш. Дублем отметился 23 летний англичанин, новичок клуба Лиам Делап.

    «Кристал Пэлас»

    «Пэллас» в отличие от своих соперников не отличился на трансферном рынке, зато клуб выполнил главную цель, оставил костяк команды, единственный игрок которого связывают с переходом это Гехи, за защитником следит «Ливерпуль». В отличие от «Челси» клубу не хватает запаса в защите, Оливер Гласнер явно ставит на активную игру в центре поля и атаке.

    «Орлы» уже совершили сенсацию обыграв «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Причём нельзя сказать что клуб играл хуже чемпионов прошлого сезона АПЛ, 14 ударов по воротам Алиссона нанесли, пять из них пришлись в створ на один больше чем у подопечных Слота. Матета и Сарр отметились голами за клуб. Также матч запомнился курьёзным голом от Фримпонга.

    «Пэлас» провели 4 скромных товарищеских матча — победа над «Миллуоллом» (1:0) и «Кролли Тауном» (3:0), а также два матча против «Аугсбурга» — 3:0 и 0:1. В целом в боевой готовности находится клуб и явно не будет простой игры для «аристократов».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Брест — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Волга — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Беллуччи — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Нефтехимик — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Анже — Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мец — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осер — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нисиока — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры