«Челси» — «Кристал Пэлас». Онлайн, прямая трансляция.

В воскресенье, 17 августа, состоится матч английской Премьер лиги, в котором «Челси» примет «Кристал Пэллас». Начало игры — в 16:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Перед матчем

«Челси»

«Аристократы» на рынке были по обыкновению активны, подписали дополнительно крайнего защитника Йоррела Хато к Кукурелье и Чилвэллу, левая бровка кажется более чем надёжной. В центре защиты сразу 8 игроков, но травмированы Бадиашиле и Коллвилл. В центре полузащиты главным ньюсмейкером был Енцо Фернандес, куда только не отправляли аргентинца в это межсезонье, но кажется остаётся всё-таки в «Челси». Педро, Гиттенс и Делап усилили атаку и являются главными трансферами клуба.

Единственная позиция которая может вызвать вопросы это Вратарь. Санчез провёл отличный прошлый сезон, на него рассчитывают как на основного вратаря, но для усиления позиции клуб приобрёл в прошлом сезоне 23 летнего вратаря из Дании — Филипа Йоргенсена. У скандинава 12 матчей в прошлом сезоне в Лиге конференций 9 пропущенных мячей и 5 сухих матчей, в Премьер-лиге 6 матчей также 9 пропущенных и один сухарь на счету.

Клуб выиграл КЧМ и не стал проводить много товарищеских матчей, «Милан» и «Байер» были в соперниках. Оба матча выиграли лондонцы. Последняя встреча перед сезоном закончилась победой со счётом — 4:1, красную карточку на 17 минуте получил защитник «Милана» Андрей Кубиш. Дублем отметился 23 летний англичанин, новичок клуба Лиам Делап.

«Кристал Пэлас»

«Пэллас» в отличие от своих соперников не отличился на трансферном рынке, зато клуб выполнил главную цель, оставил костяк команды, единственный игрок которого связывают с переходом это Гехи, за защитником следит «Ливерпуль». В отличие от «Челси» клубу не хватает запаса в защите, Оливер Гласнер явно ставит на активную игру в центре поля и атаке.

«Орлы» уже совершили сенсацию обыграв «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Причём нельзя сказать что клуб играл хуже чемпионов прошлого сезона АПЛ, 14 ударов по воротам Алиссона нанесли, пять из них пришлись в створ на один больше чем у подопечных Слота. Матета и Сарр отметились голами за клуб. Также матч запомнился курьёзным голом от Фримпонга.

«Пэлас» провели 4 скромных товарищеских матча — победа над «Миллуоллом» (1:0) и «Кролли Тауном» (3:0), а также два матча против «Аугсбурга» — 3:0 и 0:1. В целом в боевой готовности находится клуб и явно не будет простой игры для «аристократов».