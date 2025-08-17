ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Артемий ПанаринНХЛ. Топ-3 кандидатов на попадание и вылет из зоны плей-офф в новом сезоне Федерико КьезаСлёзы, драма и гол Кьезы: «Ливерпуль» начал сезон победой над «Борнмутом»
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 08:32
    • Сперцян 16 августа встретится с Галицким по поводу возможного ухода из «Краснодара»
  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
  • 00:56
    • Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Команды не смогут забить друг другу?

    Челси — Кристал Пэлас: прогноз на футбол и ставка за 2.13

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Мареска
    17 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 16:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: В минувшем сезоне АПЛ «Челси» не сумел навязать серьёзную борьбу за чемпионство, однако занятое четвёртое место можно считать достойным результатом.

    К тому же команда Энцо Марески пополнила клубную коллекцию двумя титулами — победой в Лиге конференций и трофеем Клубного чемпионата мира, где в финале был разгромлен «ПСЖ» со счетом 3:0.

    Челси — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Из-за продолжительного пребывания в США подготовка к новому сезону оказалась сокращенной — лондонцы успели провести лишь два спарринга.

    Тем не менее, уверенные победы над «Байером» (2:0) и «Миланом» (4:1) показали, что «Челси» находится в хорошей форме.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В предстоящей встрече с «Кристал Пэлас» тренерский штаб «Челси» сможет рассчитывать почти на весь стартовый состав, выходивший в финале Клубного чемпионата мира. Не сыграет лишь Леви Колвилл, получивший серьёзную травму крестообразных связок. Также в лазарете остаются Бенуа Бадьяшиль и Ромео Лавиа. Под вопросом и Трево Чалоба.

    В силу дисквалификации Николас Джексон пропустит старт сезона, а место центрфорварда разыграют два новичка — Жуан Педро и Лиам Делап.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» под руководством Оливера Гласнера проявил себя как настоящий кубковый боец, выиграв Кубок Англии.

    В чемпионате Англии-2024/25 команда заняла лишь 12-е место в АПЛ, выиграв 13 матчей из 38.

  • Урок от Моуринью: «Фенербахче» выбил «Фейеноорд» из гонки за Лигу Чемпионов
  • Робин ван Перси отправлен делать домашнее задание
  • 13/08/2025

    • Последние матчи: За неделю до старта нового сезона в АПЛ «Кристал Пэлас» вновь продемонстрировал характер, дважды сравняв счет в поединке за Суперкубок Англии на «Уэмбли» против «Ливерпуля». В итоге второй крупный трофей в истории клуба был завоёван в серии пенальти.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер использовал возможность выставить в Суперкубке Англии тот же стартовый состав, который выходил на финал Кубка Англии несколько месяцев назад.

    Пока клуб ещё не завершил летнюю трансферную кампанию. Защитник Марк Гэи и атакующий полузащитник Эберечи Эзе могут покинуть команду.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В минувшем сезоне оба матча с «Челси» завершились со счетом 1:1. Последняя победа «Кристал Пэлас» над синими датирована 2017 годом.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне АПЛ команды дважды сыграли вничью 1:1

    • «Кристал Пэлас» начал новый сезон с победы в матче за Суперкубок Англии

    • Последняя победа «Кристал Пэлас» над «Челси» датирована 2017 годом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в 5.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.31.

    Прогноз: «Челси» мощно завершил прошлый сезон, включая Клубный чемпионат мира и два престижных товарищеских поединка перед стартом нового чемпионата. Из 18 последних матчей, официальных и контрольных, синие выиграли 16. Скорее всего, в предстоящей встрече лондонцы также одержат победу.

    Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.82.

    Прогноз: В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» дважды отобрал очки у «Челси». Предстоящий матч не будет легким для хозяев поля. Возможно, одна из команд покинет поле без забитого гола.

    Ставка: обе не забьют за 2.13

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сандерленд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фария — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Чайка — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Челси — Кристал Пэлас: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 17.08.202516:00. Команды не смогут забить друг другу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры