Челси — Кристал Пэлас: прогноз на футбол и ставка за 2.13

17 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: В минувшем сезоне АПЛ «Челси» не сумел навязать серьёзную борьбу за чемпионство, однако занятое четвёртое место можно считать достойным результатом.

К тому же команда Энцо Марески пополнила клубную коллекцию двумя титулами — победой в Лиге конференций и трофеем Клубного чемпионата мира, где в финале был разгромлен «ПСЖ» со счетом 3:0.

Последние матчи: Из-за продолжительного пребывания в США подготовка к новому сезону оказалась сокращенной — лондонцы успели провести лишь два спарринга.

Тем не менее, уверенные победы над «Байером» (2:0) и «Миланом» (4:1) показали, что «Челси» находится в хорошей форме.

Состояние команды: В предстоящей встрече с «Кристал Пэлас» тренерский штаб «Челси» сможет рассчитывать почти на весь стартовый состав, выходивший в финале Клубного чемпионата мира. Не сыграет лишь Леви Колвилл, получивший серьёзную травму крестообразных связок. Также в лазарете остаются Бенуа Бадьяшиль и Ромео Лавиа. Под вопросом и Трево Чалоба.

В силу дисквалификации Николас Джексон пропустит старт сезона, а место центрфорварда разыграют два новичка — Жуан Педро и Лиам Делап.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» под руководством Оливера Гласнера проявил себя как настоящий кубковый боец, выиграв Кубок Англии.

В чемпионате Англии-2024/25 команда заняла лишь 12-е место в АПЛ, выиграв 13 матчей из 38.

Последние матчи: За неделю до старта нового сезона в АПЛ «Кристал Пэлас» вновь продемонстрировал характер, дважды сравняв счет в поединке за Суперкубок Англии на «Уэмбли» против «Ливерпуля». В итоге второй крупный трофей в истории клуба был завоёван в серии пенальти.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер использовал возможность выставить в Суперкубке Англии тот же стартовый состав, который выходил на финал Кубка Англии несколько месяцев назад.

Пока клуб ещё не завершил летнюю трансферную кампанию. Защитник Марк Гэи и атакующий полузащитник Эберечи Эзе могут покинуть команду.

В минувшем сезоне оба матча с «Челси» завершились со счетом 1:1. Последняя победа «Кристал Пэлас» над синими датирована 2017 годом.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне АПЛ команды дважды сыграли вничью 1:1

«Кристал Пэлас» начал новый сезон с победы в матче за Суперкубок Англии

Последняя победа «Кристал Пэлас» над «Челси» датирована 2017 годом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в 5.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.31.

Прогноз: «Челси» мощно завершил прошлый сезон, включая Клубный чемпионат мира и два престижных товарищеских поединка перед стартом нового чемпионата. Из 18 последних матчей, официальных и контрольных, синие выиграли 16. Скорее всего, в предстоящей встрече лондонцы также одержат победу.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.82.

Прогноз: В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» дважды отобрал очки у «Челси». Предстоящий матч не будет легким для хозяев поля. Возможно, одна из команд покинет поле без забитого гола.

Ставка: обе не забьют за 2.13