Урок от Моуринью: «Фенербахче» выбил «Фейеноорд» из гонки за Лигу Чемпионов

В Стамбуле было шумно, жарко и беспощадно для гостей: команда Жозе Моуринью, уступавшая после первого матча 1:2, разнесла «Фейеноорд» 5:2 и вышла в следующий раунд с общим счётом 6:4. У наставника турок — уже 11-я победа над голландскими клубами, а у Робина ван Перси — первый серьёзный провал в Лиге чемпионов на тренерском мостике.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Фенербахче — Фейеноорд 5:2 Голы: 0:1 Цуёси Ватанабэ (41'), 1:1 Арчи Браун (44'), 2:1 Джон Дуран (45 + 2'), 3:1 Фред (55'), 4:1 Юссеф Эн-Несири (83'), 4:2 Цуёси Ватанабэ (89'), 5:2 Андерсон Талиска (90 + 6') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Нелсон Семеду (Юсуф Акчичек, 90'), Мерт Мюльдюр (Yigit Efe Demir, 88'), Милан Шкриньяр, Джейден Остерволде, Арчи Браун, Себастьян Шиманьски, Фред (Исмаиль Юксек, 88'), Софьян Амрабат, Джон Дуран (Андерсон Талиска, 62'), Юссеф Эн-Несири Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Джордан Бос, Цуёси Ватанабэ, Джордан Лотомба, Квинтен Тимбер, Хван Ин Бём (Лучано Валенте, 74'), Сем Стейн (Каспер Тенгстедт, 86'), Лео Сауэр (Гонсалу Боржеш, 46'), Аясэ Уэда, Анис Хадж-Мусса, Anel Ahmedhodzic Предупреждения: Лео Сауэр (11'), Софьян Амрабат (21'), Джон Дуран (62'), Гонсалу Боржеш (75')

Матч в Стамбуле начинался для «Фейеноорда» лучше, чем можно было ожидать. При почти полном «Шюкрю Сараджоглу» хозяева пошли вперёд, но на 41-й минуте подарок от голкипера Ирфана Джана Эгрибаята перевернул настроение трибун: вратарь схватил мяч руками далеко за пределами штрафной, что стоило команде опасного стандарта. Хван Ин-Бом подал идеально, а новичок «Фейеноорда» Цуёси Ватанабэ мощным ударом головой открыл счёт — 0:1.

Празднование гола Ватанабэ

Для турок ситуация стала опасной: нужно было забивать минимум дважды, чтобы перевести игру в овертайм. Но опытный Моуринью знает, что с таким счётом в раздевалку уходить нельзя. И за три минуты до перерыва он получил от своих игроков то, что хотел. Сначала англичанин Арчи Браун, подключившись на угловой, выиграл верховую борьбу и сравнял счёт.

Арчи Браун

А уже в компенсированное время к нему присоединился колумбийский форвард Джон Дюран — он оказался первым на скидке Эн-Несири и аккуратно пробил мимо вратаря. «Фенербахче» не только вернулся в игру, но и повёл в матче, выравняв счёт в противостоянии.

Милан Шкриньяр и Джон Дуран

Критическая ошибка и шедевр Фреда

После перерыва надежды ван Перси рухнули за считаные минуты. Швейцарский правый защитник Жордан Лотомба, которому доверили место в старте из-за травм конкурентов, решил протащить мяч через центр поля, но потерял его. Перехват — и мяч у Фреда. Бразилец без раздумий зарядил из-за пределов штрафной прямо в девятку — 3:1. Гости от этого уже не оправились.

При счёте 2:1 в пользу хозяев свежий новичок «Фейеноорда» Гонсалу Боржеш выходил один на один, но пробил прямо во вратаря. Это мог быть гол, который кардинально менял бы расклад, но вместо этого турки только усилили давление.

Победа в стиле Моуринью

На 77-й минуте всё стало окончательно ясно: Браун, подключившийся по флангу, прострелил в центр штрафной, и Эн-Несири с близкого расстояния довёл счёт до 4:1.

Гол Эн-Несири

В концовке Ватанабэ оформил дубль, мощно пробив с линии штрафной, но хозяева ответили мгновенно: Андерсон Талиска в своём фирменном стиле сместился в центр и низом отправил мяч в дальний угол — 5:2.

Андерсон Талиска

«Фенербахче» впервые с сезона-2008/09 в шаге от выхода в основную сетку Лиги чемпионов. В плей-офф их ждёт встреча с «Ниццей» или «Бенфикой». А «Фейеноорд» вынужден спуститься в квалификацию Лиги Европы, переваривать восемь пропущенных мячей за два матча и разбираться с проблемами в обороне.

Для Моуринью это была уже четвёртая победа над роттердамцами в Европе — теперь он обыгрывал их во всех трёх клубных турнирах УЕФА. Для ван Перси — болезненный урок о том, что в квалификациях Лиги чемпионов любая ошибка превращается в приговор.