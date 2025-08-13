Урок от Моуринью: «Фенербахче» выбил «Фейеноорд» из гонки за Лигу Чемпионов

Матч в Стамбуле начинался для «Фейеноорда» лучше, чем можно было ожидать. При почти полном «Шюкрю Сараджоглу» хозяева пошли вперёд, но на 41-й минуте подарок от голкипера Ирфана Джана Эгрибаята перевернул настроение трибун: вратарь схватил мяч руками далеко за пределами штрафной, что стоило команде опасного стандарта. Хван Ин-Бом подал идеально, а новичок «Фейеноорда» Цуёси Ватанабэ мощным ударом головой открыл счёт — 0:1.
Для турок ситуация стала опасной: нужно было забивать минимум дважды, чтобы перевести игру в овертайм. Но опытный Моуринью знает, что с таким счётом в раздевалку уходить нельзя. И за три минуты до перерыва он получил от своих игроков то, что хотел. Сначала англичанин Арчи Браун, подключившись на угловой, выиграл верховую борьбу и сравнял счёт.
А уже в компенсированное время к нему присоединился колумбийский форвард Джон Дюран — он оказался первым на скидке Эн-Несири и аккуратно пробил мимо вратаря. «Фенербахче» не только вернулся в игру, но и повёл в матче, выравняв счёт в противостоянии.
Критическая ошибка и шедевр Фреда
После перерыва надежды ван Перси рухнули за считаные минуты. Швейцарский правый защитник Жордан Лотомба, которому доверили место в старте из-за травм конкурентов, решил протащить мяч через центр поля, но потерял его. Перехват — и мяч у Фреда. Бразилец без раздумий зарядил из-за пределов штрафной прямо в девятку — 3:1. Гости от этого уже не оправились.
При счёте 2:1 в пользу хозяев свежий новичок «Фейеноорда» Гонсалу Боржеш выходил один на один, но пробил прямо во вратаря. Это мог быть гол, который кардинально менял бы расклад, но вместо этого турки только усилили давление.
Победа в стиле Моуринью
На 77-й минуте всё стало окончательно ясно: Браун, подключившийся по флангу, прострелил в центр штрафной, и Эн-Несири с близкого расстояния довёл счёт до 4:1.
В концовке Ватанабэ оформил дубль, мощно пробив с линии штрафной, но хозяева ответили мгновенно: Андерсон Талиска в своём фирменном стиле сместился в центр и низом отправил мяч в дальний угол — 5:2.
«Фенербахче» впервые с сезона-2008/09 в шаге от выхода в основную сетку Лиги чемпионов. В плей-офф их ждёт встреча с «Ниццей» или «Бенфикой». А «Фейеноорд» вынужден спуститься в квалификацию Лиги Европы, переваривать восемь пропущенных мячей за два матча и разбираться с проблемами в обороне.
Для Моуринью это была уже четвёртая победа над роттердамцами в Европе — теперь он обыгрывал их во всех трёх клубных турнирах УЕФА. Для ван Перси — болезненный урок о том, что в квалификациях Лиги чемпионов любая ошибка превращается в приговор.