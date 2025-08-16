«Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 16 августа, состоится матч Российской Премьер-лиги, в котором «Ахмат» примет «Крылья Советов». Начало игры — в 20:30 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Крылья Советов 1:0 Голы: 1:0 Эгаш Касинтура (5'), 1:1 Ratkovic L. (6'), 1:2 Ogienko R. (24'), 2:2 Амур Калмыков (90+3') Ахмат: Гиорги Шелия, Надер Гандри, Мирослав Богосавац, Максим Сидоров, Исмаэл, Максим Самородов, Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура, Мохамед Конате, Ndong O., Keliano M. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Александр Солдатенков, Иван Лепский, Фернандо Костанца, Кирилл Печенин, Алексей Сутормин, Михайло Баньяц, Ильзат Ахметов, Вадим Раков, Амар Рахманович

Ход матча

45' Отличный момент для «Ахмата», длинная передача Касинтуру, здорово прочитал Солдатенко, выдвинулся вперёд, и отправил мяч за бровку.

44' Сутормин смещается в центр, но проиграл борьбу Келиано.

43' Подгоняет с бровки тренер «Крыльев» своих игроков, требует от игроков начинать атаку быстрее.

41' Ахметов пробирается сквозь двух мощных защитников, привязал мяч к ноге и прострелил, защитник сыграл понадёжней, отбил мяч вперёд.

39' Опасный момент, длинная передача, мяч доходит до Ракова на фланге, немного замешкал игрок, один находился у ворот. Отмечаем пас пяткой Рахмановича.

38' Садулаев подаёт, Песьяков надёжно кулаком отбивает мяч. Начинал атаку Ракова но тут же атаку прервали защитники, под высоким прессингом находились самарцы.

37' Отбирает мяч Конате, Садулаев до этого за мяч зацепился и будет угловой, с фланга атаковали и получилось довести до углового.

35' Идёт проверка Вар на красную карточку. Мяч продолжается, без красной карточки.

33' Длинная передача на Конате, от Шелии, не первый раз вратарь делает опасную передачу. капитан самарцев был рядом с Конате, держится игрок за колено. Солдатенков фолит рядом со штрафной. Нарушения нет, пока что лежит Конате на газоне.

32' Садулаев что то высказывает Конате, что то не поделили в прошлой атаке игроки, видимо ждал попомщи от Конате капитан. Будет штрафной, на Садулаеве фолил игрок самарцев.

31' Самарцы через центр атакуют, неудачный пас в центр штрафной. шелия забирает передачу

28' Опасный момент, после момента в штрафной. Два игрока пытались сыграть в мяч и попал игрок «Ахмата» по ноге Ракову.

27' В аут выходит мяч, второй раз за короткий промежуток. Мяч переходит на фланг и подача в штрафную, Рахманович не принял мяч, и достался грозненцам.

26' Жёлтая карточка, сфолил Ахметов, сорвал опасную атаку и получил жёлтую карточку. Опасную атаку срывает после неудачного углового.

25' Сидоров мяча коснулся, когда мог этого не делать, Раков подавал,будет угловой.

24' Нарушает правила Гандри. Длинная передача на Ракова, видимо отмахнулся игрок и будет опасный штрафной.

24' В аут уходит мяч, от своих ворот после атаки самарцев, выпнул далеко Шелия.

23' Продолжается игра, после небольшой паузы.

21' Жёсткий стык и Садулаев получает жёлтую. Активно шёл в мяч, но попал шипами в ногу, извинился перед Баньяцом за фол.

21' Длинная передача за спину Богосавцу, но мяч уходит в аут.

20' Растягивают оборону самарцы, через короткий пас двигают мяч, выжидают когда откроется игрок под длинный пас.

19' Печенин фолит на Самородове, проиграл борьбу и пришлось фолить.

18' Команды пытаются быстро атаковать, также обе команды высоко прессингуют.

16' Очередная контратака самарцев приводит к угловому. Неудачно распорядились мячом гости, пробил мимо ворот игрок и будет удар от ворот.

14' Подача на дальнюю штангу, рахманович пробил, но мяч отлетает прямо в руки вратаря, удар не получился.

13' Отбор «Крыльев» в прессинге. Ошибаются при выходе из зоны грозненцы, Рахманович на фланге получает мяч, попытался почти в слепую прострелить, но мяч от защитников уходит на угловой.

12' Конате получил мяч в штрафной гостей, но мяч попал кему в руку, свободный удар в пользу «Крыльев».

12' Через короткий пас выходят хозяева со своей половины поля.

11' Мяч уходит в аут после отбора мяча защитником грозненцев, судья нарушения не увидел. Баньяц сел, кажется досталось по голеностопу.

10' Келиано фолит в центре поля, но пока что без жёлтой для хозяев.

8' Опасно с фланга простреливал Раков, не дал этому прострелу дойти до адресата игрок «Ахмата».

7' «Крылья» начинают атаку, забрали мяч под свой контроль, «Ахмат» пока что выжидает и не стремятся игроки прессинговать.

6' Активно прессингует «Ахмат» и забирает мяч под свой контроль. Из аута выбрасывают грозненцы мяч.

3' ГОЛ! «Ахмат» с углового залетает в ворота. Садулаев подаёт, мяч отскакивает от Гандри и игрока самарцев, Касинтура удачно находился на траектории отскока мяча. Касинтура открывает счёт в матче.

2'Тут же ещё один фол «Крылья» совершают и будет опасный штрафной. Жёлтую карточку получает Ороз.

2' Первый фол совершают самарцы. Ахметов сфолил в атаке.

1' «Ахмат» контролирует мяч, первая попытка атаки состоялась, длинной передачей Богосавац находит Самородова, но тот мяч не смог принять.

1' «Крылья советов» начинают с центра поля.

1' Поехали, начинаем последнюю встречу тура!

Перед матчем

20:28 Команды выходят на поле из подтрибунного помещения. Это последния матч сегодняшнего тура.

20:20 До начала матча остаются считанные минуты. Команды всё ещё проводят разминку, в Грозном сохраняется жаркая погода 30+ градусов.

20:00 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Судья — Ян Бобровский; Ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; Резеврный судья — Иван Сараев.

19:50 Обычно «Крылья Советов» играют по схеме 3-4-3. В то же время Станислав Черчесов вернул более защитную схему, команда стала играть 4-2-3-1.

19:45 Встреча пройдёт на «Ахмат Арене», вместимость стадиона — 30597 зрителей.

Стартовые составы

«Ахмат»: Гиорги Шелия; Мирослав Богосавац, Надер Гандри, Максим Сидоров, Усман Ндонг; Лечи Садулаев, Исмаэл Силва, Эгаш Касинтура; Келиано, Мохамед Конате, Максим Самородов.

«Крылья Советов»: Сергей Песьяков; Кирилл Печенин, Александр Солдатенков, Доминик Ороз, Иван Лепский; Фернандо Костанца, Алексей Сутормин, Амар Рахманович, Михайло Баньяц, Ильзат Ахметов; Вадим Раков.

«Ахмат»

Третий матч под руководством Станислава Черчесова проведут игроки «Ахмата». Команда прошлый матч проводила в кубке страны, грозненцы уступили «Оренбургу» 2:1. Начиная с второго тайма «Оренбург» вёл в счёте, в концовке грозненцы один мяч отыграли. В обороне оренбуржцы оставили одного Мануэля Киллиана в штрафной, нападающему оставалось пробить мимо вратаря, что он и сделал. В концовке добавленного времени, «Оренбург» опасно контратаковал и таким образом,бывший игрок грозненцев Камилов замкнул прострел с фланга от Савельева.

Нельзя сказать, что команда слабо выступает, под управлением нового тренера. Команда уже обыграла «Зенит», чуть не довела матч до пенальти в кубке и в целом, как в обороне, так и в атаке смотрится неплохо. 12 строчка в турнирной таблице, не то что хочет увидеть главный тренер, поэтому ожидаем упорной борьбы в сегодняшнем матче, тем более победа над командой набравшей ход будет дополнительной мотивацией для игроков.

«Крылья Советов»

У Самарцев всё складывается лучшим образом. Команда идёт на 4 месте, Владимир Раков забил уже 4 мяча за 4 матча, команда смотрится стабильно как в обороне так и в атаке, команда также идёт на первой строчке в кубке. Сложно такую игру сопоставить с прошлым сезонном, команда заняла место в середине таблице, расположившись недалеко от зоны вылета на десятом месте.

Команда Магомеда Адиева отлично играет в атаке и самарцы не уходят с поля без забитого гола. Стоит отметить что клубу повезло с календарём, они не встречались с топ клубами, кроме чемпиона прошлого сезона «Краснодара». Скучать сегодня точно не придётся, «крылья» играют в быстрый вертикальный футбол, «Ахмат» же строит свою игру более прагматично, против них сложно контратаковать, грозненцы возвращаются в защиту всем составом и если не получается зацепиться за быструю атаку, то разыгрывают мяч позиционно.

