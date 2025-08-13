«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
15' Скопинцев сам себя вывел на ударную позицию, совершил удар, но заблокировали его, мяч на первый угловой в матче улетел.
13' Осипенко в красивом подкате прервал атаку «Краснодара», из под ног Густаво он выбил мяч.
12' Отрезок с хорошим владением у «Краснодара», много передач, но всё это вдали от ворот «Динамо».
10' Размеренный темп игры пока у нас, без угроз воротам матч проходит пока.
9' Скопинцев забросил в штрафную гостей, сняли верх защитники «Краснодара».
8' Перспективный штрафной зарабатывает Бителло. Скопинцев и сам пострадавший у мяча, готовится подача в штрафную площадь «Краснодара».
7' Батчи пробовал прокинуть мяч себе на открытое пространство вблизи ворот «Динамо», но Зайдензаль чутко прервал этот манёвр.
6' Боков пробил из-за пределов штрафной «Краснодара», но поехала опорная нога у него, удар смазался и сильно мимо ворот прошёл.
4' Осипенко пробовал на левом фланге совершить пас на Бителло, чтобы у того появилась возможность угрожать воротам гостей, но не точно.
2' Начинается борьба за инициативу. «Динамо» пока больше мячом владеет, но, пока без атак.
1' «Краснодар» начал с центра поля, поехали!
До матча
20:47 Александр Овечкин совершил символический удар с центра поля!
20:43 Команды на поле! Скоро матч начнётся!
20:35 В Москве сейчас 19 градусов тепла, осадков не ожидается.
20:25 Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, который вмещает 25 716 зрителей.
20:15 Главным арбитром матча будет Антон Фролов из Москвы.
Стартовые составы команд:
«Динамо» (Москва): Лещук, Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Александров, Боков, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Бителло, Бабаев.
«Краснодар»: Корякин, Коста, Мукаилов, Хмарин, Гонсалес, Ленини, Густаво, Кривцов, Козлов, Жубал, Батчи.
«Динамо» Москва
Московское «Динамо» начало Кубок России с победы в первом туре. Команда возглавляет таблицу группы «В». В чемпионате России «Динамо» на старте сезона идет в середине таблицы. Команда набрала пять очков после четырех туров. Разница мячей — 3:3. В первом туре Кубка России «Динамо» был сильнее «Сочи», обыграв оппонента со счетом 3:2. Однако, в чемпионате России «Динамо» поделило очки с тем же «Сочи» (1:1) и проиграло «Краснодару» с минимальным счетом 0:1. В последних пяти матчах у команды две победы, два матча завершились вничью и одна игра закончилась поражением. «Динамо» имеет шанс взять реванш у «Краснодара», что должно послужить хорошей мотивацией для москвичей.
«Динамо» мучают травмы и отсутствие рисунка игры в центре поля. Отсюда такая низкая результативность. Клуб наносит в среднем всего 1,6 удара в створ на старте сезона, а средний показатель XG — равняется 0,65. В матче с чемпионами минувшего сезона чемпионата такими цифрами краснодарцев не удивишь. Травмированы Луис Чавес и Артур Гомеш. Под вопросом участие Константина Тюкавина и Милана Майсторовича.
«Краснодар»
«Краснодар» начал борьбу за Кубок России с поражения и занимает последнее место в квартете «B». В чемпионате России команда имеет в копилке девять очков после четырех туров. Разница мячей — 6:2. «Краснодар» проиграл первый матч в группе самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:2. В чемпионате России на старте сезона «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» (0:1) и московское «Динамо» (0:1). В последних пяти матчах «быки» три раза обыгрывали своих соперников и дважды терпели поражения.
«Краснодар» находится в «чемпионской» эйфории. Как минимум, первый кубковый матч против «Крыльев» натолкнул на такие мысли. Тем не менее, команда показала в последних матчах чемпионата, что настроена развить успех и побороться за Кубок России. «Краснодар» не имеет проблем с составом и совсем недавно уже обыгрывал московский коллектив. В составе «Краснодара» все готовы к игре.
Личные встречи
В текущем чемпионате команды уже успели встретиться, в Краснодаре хозяева взяли верх, победив со счетом 1:0. В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча, и во всех четырёх победил «Краснодар»: в матчах Премьер Лиги (3:0 в Краснодаре и 1:0 в Москве), так же были матч в Зимнем Кубке РПЛ (1:0), и товарищеский матч (2:1).
Всего за всю историю команды сыграли 31 матч. В 14 победил «Краснодар», в 9 «Динамо», оставшиеся 8 игр завершились вничью.
Эксперты Livesport.ru сделали прогноз на матч с коэффициентом 3.60