    Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?

    Динамо Москва — Краснодар: прогноз на футбол и ставка за 2.04

    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Краснодар»
    Даниил Фомин — капитан московского «Динамо»
    13 августа во втором туре группы B Кубка России сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало матча — в 20:45 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 13 Августа 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 20:45 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: московское «Динамо» начало Кубок России с победы в первом туре. Команда возглавляет таблицу В.

    В чемпионате России «Динамо» на старте сезона идет в середине таблицы. Команда набрала пять очков после четырех туров. Разница мячей — 3:3.

    Динамо — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом туре Кубка России «Динамо» был сильнее «Сочи», обыграв оппонента со счетом 3:2.

    Уже в чемпионате России «Динамо» поделило очки с «Сочи» (1:1) и проиграло «Краснодару» с минимальным счетом 0:1.

    В последних пяти матчах у команды две победы, два матча вничью и поражение. «Динамо» имеет шанс взять реванш у «Краснодара».

    Не сыграют: травмированы Луис Чавес и Артур Гомеш. Под вопросом участие Константина Тюкавина и Милана Майсторовича.

    Состояние команды: «Динамо» мучают травмы и отсутствие рисунка игры в центре поля. Отсюда такая низкая результативность.

    Клуб наносит в среднем всего 1,6 удара в створ на старте сезона, а средний показатель XG — равняется 0,65. В матче с чемпионами минувшего сезона чемпионата такими цифрами не удивишь.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Краснодар» начал борьбу за Кубок России с поражения и занимает последнее место в квартете B.

    В чемпионате России команда имеет в копилке девять очков после четырех туров. Разница мячей — 6:2.

    • Последние матчи: «Краснодар» проиграл первый матч в группе самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:2.

    В чемпионате России на старте сезоне «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» (0:1) и московское «Динамо» (0:1).

    В последних пяти матчах «быки» три раза обыгрывали своих соперников и дважды терпели поражения.

    Не сыграют: все готовы к игре.

    Состояние команды: «Краснодар» находится в «чемпионской» эйфории. Как минимум, первый матч натолкнул на такие мысли.

    Однако команда показала в последних матчах чемпионата, что настроена развить успех и побороться за Кубок России. «Краснодар» не имеет проблем с составом и совсем недавно уже обыгрывал московский коллектив.

    Статистика для ставок

    • В последней встрече между командами победу одержал «Краснодар»

    • «Динамо» одолел соперника в первом туре, «Краснодар» — нет

    • «Динамо» имеет проблемы с составом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: ожидаем равный матч с большим количеством моментов. Не думаем, что увидим повторение сценария прошлого матча в РПЛ.

    «Динамо» способен сдержать атаки «Краснодара» благодаря надежной игре в обороне. «Быки» могут вновь с первых минут навязать сопернику свой темп игры, но домашние трибуны должны помочь «Динамо» справиться с давлением.

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.04.

    Прогноз: Команды равны. Как по коэффициентам, так и по подбору игроков. Так что можно предположить и сыграть на ничье в матче.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.60.

    Динамо Москва — Краснодар: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 13.08.202520:45. Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
