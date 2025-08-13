Динамо Москва — Краснодар: прогноз на футбол и ставка за 2.04

13 августа во втором туре группы B Кубка России сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало матча — в 20:45 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: московское «Динамо» начало Кубок России с победы в первом туре. Команда возглавляет таблицу В.

В чемпионате России «Динамо» на старте сезона идет в середине таблицы. Команда набрала пять очков после четырех туров. Разница мячей — 3:3.

Последние матчи: в первом туре Кубка России «Динамо» был сильнее «Сочи», обыграв оппонента со счетом 3:2.

Уже в чемпионате России «Динамо» поделило очки с «Сочи» (1:1) и проиграло «Краснодару» с минимальным счетом 0:1.

В последних пяти матчах у команды две победы, два матча вничью и поражение. «Динамо» имеет шанс взять реванш у «Краснодара».

Не сыграют: травмированы Луис Чавес и Артур Гомеш. Под вопросом участие Константина Тюкавина и Милана Майсторовича.

Состояние команды: «Динамо» мучают травмы и отсутствие рисунка игры в центре поля. Отсюда такая низкая результативность.

Клуб наносит в среднем всего 1,6 удара в створ на старте сезона, а средний показатель XG — равняется 0,65. В матче с чемпионами минувшего сезона чемпионата такими цифрами не удивишь.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» начал борьбу за Кубок России с поражения и занимает последнее место в квартете B.

В чемпионате России команда имеет в копилке девять очков после четырех туров. Разница мячей — 6:2.

Последние матчи: «Краснодар» проиграл первый матч в группе самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:2.

В чемпионате России на старте сезоне «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» (0:1) и московское «Динамо» (0:1).

В последних пяти матчах «быки» три раза обыгрывали своих соперников и дважды терпели поражения.

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: «Краснодар» находится в «чемпионской» эйфории. Как минимум, первый матч натолкнул на такие мысли.

Однако команда показала в последних матчах чемпионата, что настроена развить успех и побороться за Кубок России. «Краснодар» не имеет проблем с составом и совсем недавно уже обыгрывал московский коллектив.

Статистика для ставок

В последней встрече между командами победу одержал «Краснодар»

«Динамо» одолел соперника в первом туре, «Краснодар» — нет

«Динамо» имеет проблемы с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: ожидаем равный матч с большим количеством моментов. Не думаем, что увидим повторение сценария прошлого матча в РПЛ.

«Динамо» способен сдержать атаки «Краснодара» благодаря надежной игре в обороне. «Быки» могут вновь с первых минут навязать сопернику свой темп игры, но домашние трибуны должны помочь «Динамо» справиться с давлением.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.04.

Прогноз: Команды равны. Как по коэффициентам, так и по подбору игроков. Так что можно предположить и сыграть на ничье в матче.

Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.60.