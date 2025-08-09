«Родина» — «Арсенал» Тула. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 9 августа, состоится матч 4-го тура Первой лиги, в котором «Родина» примет «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Арсенал Тула 0:1 Гол: 0:1 Ahlinvi M. (36') Родина: Илья Свинов, Александр Максименко, Артём Сокол, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Лео Гогличидз, Астемир Гордюшенко, Руслан Фищенко, Кирилл Ушатов, Аршак Корян (Йорди Рейна, 46'), Biryukov A. Арсенал Тула: Михаил Цулая, Олег Исаенко, Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Алексей Бердников, Тигран Аванесян, Ahlinvi M., Данил Липовой, Алан Цараев, Reyes E., Амур Калмыков

Ход матча

53' Максименко отвечает «Арсеналу». Позиционная атака у «Родины». Все удары мимо ворот

51' Есть момент у «Арсенала». Липовой находит возможность для передачи в штрафную. А там нет игроков туляков

50' А вот и ответ «Арсенала». Через центр мяч доходит до штрафной «Родины». Вратарь переносит игру на угловой.

49' Начало 2-ого тайма точно за «Родиной». Угловой у команды, но нет результата

47' «Арсенал» фолит и получает жёлтую карточку Аванесян. Исполнит стандарт «Родина». Сколол подаёт в штрафную, воздух также за гостями. Выносит защитник «Арсенала» мяч в центр поля

46' Начинается 2-ой тайм с атаки «Родины». По левому флангу раскрывалась атака гостей. Вратарь вступает в игру

45' Первый тайм окончен. Впереди тульский «Арсенал». Счёт 0-1. Лидерство закреплено — команда уходит на перерыв с преимуществом

45' Судья добавляет минуту к 1-ому тайму.

43' Корян продвигает мяч вперёд. Максименко не хватает скорости перенаправить мяч в ворота «Арсенала». Момент даже не опасный

41' «Арсенал» всё ближе и ближе ко второму поражению ворот соперников. Московскому клубу везёт в обороне.

39' Моментище у Алинви! Мог быть 2-ой гол. Но увы, семнадцатый номер бьёт выше ворот

38' «Арсенал» ещё в этом сезоне не забивал в первом тайме. Сегодня всё пошло по их сценарию.

37' Хочет «Родина» ответить быстрой атакой «Арсеналу». Но вратарь выносит мяч в центр поля

35' ГООООЛ! Забивает «Арсенал». Маттео Алинви завершает позиционную атаку

33' Тактический прессинг через позиционное владение демонстрирует «Родина»

31' Мяч находит своё положение исключительно в центре поля. У ворот команды не встречаются. А болельщики хотят результативных действий

30 Отличное позиционное движение с мячом показывает нам команда «Арсенал»

27' Фол в пользу «Арсенала». В единоборстве получает жёлтую карточку Фищенко. Сравнялись по карточкам команды

25' Ждём продолжение активностей команды, а точнее уже результата их действий на поле. Команды успокоились, демонстрируя друг друга контроль мяча

24' Команда «Родины» раздавливает соперника контролем мяча. Ушатов пытается продвинуть мяч к штрафной

23' Момент у «Родины». Гогличидзе прорывается на левом фланге. Но не кому завершить момент

22' Увы! Стандарт не удался — мяч уходит за пределы поля

21' Первая жёлтая в матче. Бальшаков срывает опасную атаку «Арсенала»

17' Алинви прорывается в штрафную «Родины». Но не хватает точности нанести удар по воротам. Снова «Арсенал» попытает удачу на угловом флажке.

15' Искусство владения показывает «Арсенал». Туляки поддерживают команду. Нужен результат.

13' Сталкивается Максименко с защитником. «Арсенал» перехватил инициативу в игре. Результат тактических действий угловой

11' «Арсенал» начинает атаку через левый фланг. Максименко пытается обыграть защитника фирменным дриблингом!

10' Просыпается «Арсенал». Тактический розыгрыш!

9' Наконец-то мы что-то видим от «Арсенала». Зарабатывают угловой. Но соперники выносят мяч.

7' «Родина» полностью контролирует игру, доминирует на поле

5' Назначает арбитр штрафной «Арсеналу». Опасная точка! Мастера стандартов готовятся к розыгрышу

4' «Родина» вводит аут, контроль над мячом у команды. Чем же ответит «Арсенал»

3' Стремительный рывок делает Цулаев. Футболисты словно молнии на поле

2' Команда «Родина» берёт мяч под контроль! Территория захвачена — начинается методичная работа с мячом

1' Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы начинаем трансляцию матча Первой лиги между Родиной из Москвы и Арсеналом из Тулы. Обе команды настроены на победу!

Перед матчем

«Родина»

Московский клуб «Родина» начинает сезон в непростых условиях. После трёх сыгранных туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице, что явно не соответствует амбициям столичного клуба. Серьёзные изменения произошли в тренерском штабе команды. После ухода Владимира Зельковича руководство клуба доверило руководство Киракосяну и его тренерскому штабу. Сейчас коллектив находится в процессе адаптации к новой тренерской философии, что неизбежно сказывается на результатах команды. Стартовые матчи сезона сложились для «Родины» неоднозначно.

В дебютной встрече москвичи принимали на своём поле «Черноморец» и смогли добиться лишь ничьей со счётом 1:1. Спустя неделю команда вновь играла дома, но уступила костромскому «Спартаку» с результатом 1:3. Удалось немного поправить турнирное положение в последнем матче перед перерывом — 2 августа «Родина» совершила успешный выезд в Екатеринбург, где сумела переиграть «Урал» со счётом 2:1. Эта победа стала первой для команды в нынешнем сезоне и показала, что при правильной игре москвичи способны добиваться положительного результата даже в гостях.

Важно отметить, что в составе «Родины» на данный момент нет травмированных игроков, что позволяет тренерскому штабу использовать оптимальный состав. Клуб ставит перед собой амбициозную задачу — выход в Российскую Премьер-Лигу, и ресурсный потенциал команды способен обеспечить достижение этой цели.

«Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» демонстрирует уверенную игру в текущем сезоне и заслуженно занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Команда находится в хорошей форме и демонстрирует поступательное развитие от матча к матчу.

Особого внимания заслуживают атакующие действия «канониров». Рейес и Калмыков находятся в отличной форме и регулярно радуют болельщиков результативными действиями. Полузащита команды под руководством Гунько стала более организованной и эффективной, что позволяет тулякам контролировать ход матчей.

Последние результаты «Арсенала» выглядят следующим образом: в предыдущем поединке команда провела удачный матч, переиграв «Черноморец» со счётом 2:1. До этого туляки сыграли вничью с «Шинником» (1:1), а чуть ранее не сумели добиться победы над КАМАзом, также завершив матч вничью с результатом 1:1.

За последние пять матчей «Арсенал» одержал две победы, забив 6 мячей и пропустив 3. Такие результаты подтверждают стабильность команды и её способность бороться за высокие места в турнирной таблице.

Благоприятным фактором для тульского клуба является полное отсутствие проблем с травмированными футболистами. Это даёт возможность главному тренеру выставить на предстоящую встречу сильнейший состав.

В целом, «Арсенал» подходит к предстоящей игре в хорошем настроении и с чётким пониманием своей игры, что даёт команде хорошие шансы на положительный результат.

Очные матчи

История противостояния «Родины» и тульского «Арсенала» насчитывает 7 официальных матчей, и пока преимущество на стороне московской команды. Статистика личных встреч красноречива: москвичи одержали 3 победы, туляки смогли выиграть лишь однажды, а ещё 3 матча завершились вничью. По суммарной разнице мячей также лидирует «Родина» — 9:7.

