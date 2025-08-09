20:30Ахмат — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Родина» — «Арсенал» Тула. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги «Родина» — «Арсенал» Тула

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Родина Арсенал Тула
    Вся лентаСамое главное
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция Пабло Солари«Локомотив» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 19:32
    • «Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
  • 19:38
    • Потапова проиграла Свентек и вылетела из турнира в Цинциннати
  • 19:32
    • Гол Соуле обеспечил «Роме» победу над «Эвертоном» в товарищеском матче
  • 19:23
    • «Лидс» и «Милан» сыграли вничью в товарищеском матче
  • 17:54
    • ЦСКА забил пять мячей в ворота «Рубина» и разгромил соперника
  • 17:11
    • «Челябинск» дома переиграл «Волгу»
  • 17:08
    • «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» завершили вничью товарищеский матч
    Все новости спорта
    Егор Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Иванов
    В субботу, 9 августа, состоится матч 4-го тура Первой лиги, в котором «Родина» примет «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.
    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Арсенал Тула 0:1
    Гол: 0:1 Ahlinvi M. (36') Родина: Илья Свинов, Александр Максименко, Артём Сокол, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Лео Гогличидз, Астемир Гордюшенко, Руслан Фищенко, Кирилл Ушатов, Аршак Корян (Йорди Рейна, 46'), Biryukov A. Арсенал Тула: Михаил Цулая, Олег Исаенко, Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Алексей Бердников, Тигран Аванесян, Ahlinvi M., Данил Липовой, Алан Цараев, Reyes E., Амур Калмыков

    Ход матча

    53' Максименко отвечает «Арсеналу». Позиционная атака у «Родины». Все удары мимо ворот

    51' Есть момент у «Арсенала». Липовой находит возможность для передачи в штрафную. А там нет игроков туляков

    50' А вот и ответ «Арсенала». Через центр мяч доходит до штрафной «Родины». Вратарь переносит игру на угловой.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    49' Начало 2-ого тайма точно за «Родиной». Угловой у команды, но нет результата

    47' «Арсенал» фолит и получает жёлтую карточку Аванесян. Исполнит стандарт «Родина». Сколол подаёт в штрафную, воздух также за гостями. Выносит защитник «Арсенала» мяч в центр поля

    46' Начинается 2-ой тайм с атаки «Родины». По левому флангу раскрывалась атака гостей. Вратарь вступает в игру

    45' Первый тайм окончен. Впереди тульский «Арсенал». Счёт 0-1. Лидерство закреплено — команда уходит на перерыв с преимуществом

    45' Судья добавляет минуту к 1-ому тайму.

    43' Корян продвигает мяч вперёд. Максименко не хватает скорости перенаправить мяч в ворота «Арсенала». Момент даже не опасный

    41' «Арсенал» всё ближе и ближе ко второму поражению ворот соперников. Московскому клубу везёт в обороне.

    39' Моментище у Алинви! Мог быть 2-ой гол. Но увы, семнадцатый номер бьёт выше ворот

    38' «Арсенал» ещё в этом сезоне не забивал в первом тайме. Сегодня всё пошло по их сценарию.

    37' Хочет «Родина» ответить быстрой атакой «Арсеналу». Но вратарь выносит мяч в центр поля

    35' ГООООЛ! Забивает «Арсенал». Маттео Алинви завершает позиционную атаку

    33' Тактический прессинг через позиционное владение демонстрирует «Родина»

    31' Мяч находит своё положение исключительно в центре поля. У ворот команды не встречаются. А болельщики хотят результативных действий

    30 Отличное позиционное движение с мячом показывает нам команда «Арсенал»

    27' Фол в пользу «Арсенала». В единоборстве получает жёлтую карточку Фищенко. Сравнялись по карточкам команды

    25' Ждём продолжение активностей команды, а точнее уже результата их действий на поле. Команды успокоились, демонстрируя друг друга контроль мяча

    24' Команда «Родины» раздавливает соперника контролем мяча. Ушатов пытается продвинуть мяч к штрафной

    23' Момент у «Родины». Гогличидзе прорывается на левом фланге. Но не кому завершить момент

    22' Увы! Стандарт не удался — мяч уходит за пределы поля

    21' Первая жёлтая в матче. Бальшаков срывает опасную атаку «Арсенала»

    17' Алинви прорывается в штрафную «Родины». Но не хватает точности нанести удар по воротам. Снова «Арсенал» попытает удачу на угловом флажке.

    15' Искусство владения показывает «Арсенал». Туляки поддерживают команду. Нужен результат.

    13' Сталкивается Максименко с защитником. «Арсенал» перехватил инициативу в игре. Результат тактических действий угловой

    11' «Арсенал» начинает атаку через левый фланг. Максименко пытается обыграть защитника фирменным дриблингом!

    10' Просыпается «Арсенал». Тактический розыгрыш!

    9' Наконец-то мы что-то видим от «Арсенала». Зарабатывают угловой. Но соперники выносят мяч.

    7' «Родина» полностью контролирует игру, доминирует на поле

    5' Назначает арбитр штрафной «Арсеналу». Опасная точка! Мастера стандартов готовятся к розыгрышу

    4' «Родина» вводит аут, контроль над мячом у команды. Чем же ответит «Арсенал»

    3' Стремительный рывок делает Цулаев. Футболисты словно молнии на поле

    2' Команда «Родина» берёт мяч под контроль! Территория захвачена — начинается методичная работа с мячом

    1' Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы начинаем трансляцию матча Первой лиги между Родиной из Москвы и Арсеналом из Тулы. Обе команды настроены на победу!

    Перед матчем

    «Родина»

    Московский клуб «Родина» начинает сезон в непростых условиях. После трёх сыгранных туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице, что явно не соответствует амбициям столичного клуба. Серьёзные изменения произошли в тренерском штабе команды. После ухода Владимира Зельковича руководство клуба доверило руководство Киракосяну и его тренерскому штабу. Сейчас коллектив находится в процессе адаптации к новой тренерской философии, что неизбежно сказывается на результатах команды. Стартовые матчи сезона сложились для «Родины» неоднозначно.

    В дебютной встрече москвичи принимали на своём поле «Черноморец» и смогли добиться лишь ничьей со счётом 1:1. Спустя неделю команда вновь играла дома, но уступила костромскому «Спартаку» с результатом 1:3. Удалось немного поправить турнирное положение в последнем матче перед перерывом — 2 августа «Родина» совершила успешный выезд в Екатеринбург, где сумела переиграть «Урал» со счётом 2:1. Эта победа стала первой для команды в нынешнем сезоне и показала, что при правильной игре москвичи способны добиваться положительного результата даже в гостях.

    Важно отметить, что в составе «Родины» на данный момент нет травмированных игроков, что позволяет тренерскому штабу использовать оптимальный состав. Клуб ставит перед собой амбициозную задачу — выход в Российскую Премьер-Лигу, и ресурсный потенциал команды способен обеспечить достижение этой цели.

    «Арсенал» Тула

    Тульский «Арсенал» демонстрирует уверенную игру в текущем сезоне и заслуженно занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Команда находится в хорошей форме и демонстрирует поступательное развитие от матча к матчу.

    Особого внимания заслуживают атакующие действия «канониров». Рейес и Калмыков находятся в отличной форме и регулярно радуют болельщиков результативными действиями. Полузащита команды под руководством Гунько стала более организованной и эффективной, что позволяет тулякам контролировать ход матчей.

    Последние результаты «Арсенала» выглядят следующим образом: в предыдущем поединке команда провела удачный матч, переиграв «Черноморец» со счётом 2:1. До этого туляки сыграли вничью с «Шинником» (1:1), а чуть ранее не сумели добиться победы над КАМАзом, также завершив матч вничью с результатом 1:1.
    За последние пять матчей «Арсенал» одержал две победы, забив 6 мячей и пропустив 3. Такие результаты подтверждают стабильность команды и её способность бороться за высокие места в турнирной таблице.

    Благоприятным фактором для тульского клуба является полное отсутствие проблем с травмированными футболистами. Это даёт возможность главному тренеру выставить на предстоящую встречу сильнейший состав.
    В целом, «Арсенал» подходит к предстоящей игре в хорошем настроении и с чётким пониманием своей игры, что даёт команде хорошие шансы на положительный результат.

    Очные матчи

    История противостояния «Родины» и тульского «Арсенала» насчитывает 7 официальных матчей, и пока преимущество на стороне московской команды. Статистика личных встреч красноречива: москвичи одержали 3 победы, туляки смогли выиграть лишь однажды, а ещё 3 матча завершились вничью. По суммарной разнице мячей также лидирует «Родина» — 9:7.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Френх — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фернандес — Бузас Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Джойнт — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мартинес — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Этчеверри — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Циципас — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лис — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Таунсенд — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Махач — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Вонг — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Синнер — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Завтра в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палермо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аякс — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры