«Родина» — «Арсенал» Тула. Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
53' Максименко отвечает «Арсеналу». Позиционная атака у «Родины». Все удары мимо ворот
51' Есть момент у «Арсенала». Липовой находит возможность для передачи в штрафную. А там нет игроков туляков
50' А вот и ответ «Арсенала». Через центр мяч доходит до штрафной «Родины». Вратарь переносит игру на угловой.
49' Начало 2-ого тайма точно за «Родиной». Угловой у команды, но нет результата
47' «Арсенал» фолит и получает жёлтую карточку Аванесян. Исполнит стандарт «Родина». Сколол подаёт в штрафную, воздух также за гостями. Выносит защитник «Арсенала» мяч в центр поля
46' Начинается 2-ой тайм с атаки «Родины». По левому флангу раскрывалась атака гостей. Вратарь вступает в игру
45' Первый тайм окончен. Впереди тульский «Арсенал». Счёт 0-1. Лидерство закреплено — команда уходит на перерыв с преимуществом
45' Судья добавляет минуту к 1-ому тайму.
43' Корян продвигает мяч вперёд. Максименко не хватает скорости перенаправить мяч в ворота «Арсенала». Момент даже не опасный
41' «Арсенал» всё ближе и ближе ко второму поражению ворот соперников. Московскому клубу везёт в обороне.
39' Моментище у Алинви! Мог быть 2-ой гол. Но увы, семнадцатый номер бьёт выше ворот
38' «Арсенал» ещё в этом сезоне не забивал в первом тайме. Сегодня всё пошло по их сценарию.
37' Хочет «Родина» ответить быстрой атакой «Арсеналу». Но вратарь выносит мяч в центр поля
35' ГООООЛ! Забивает «Арсенал». Маттео Алинви завершает позиционную атаку
33' Тактический прессинг через позиционное владение демонстрирует «Родина»
31' Мяч находит своё положение исключительно в центре поля. У ворот команды не встречаются. А болельщики хотят результативных действий
30 Отличное позиционное движение с мячом показывает нам команда «Арсенал»
27' Фол в пользу «Арсенала». В единоборстве получает жёлтую карточку Фищенко. Сравнялись по карточкам команды
25' Ждём продолжение активностей команды, а точнее уже результата их действий на поле. Команды успокоились, демонстрируя друг друга контроль мяча
24' Команда «Родины» раздавливает соперника контролем мяча. Ушатов пытается продвинуть мяч к штрафной
23' Момент у «Родины». Гогличидзе прорывается на левом фланге. Но не кому завершить момент
22' Увы! Стандарт не удался — мяч уходит за пределы поля
21' Первая жёлтая в матче. Бальшаков срывает опасную атаку «Арсенала»
17' Алинви прорывается в штрафную «Родины». Но не хватает точности нанести удар по воротам. Снова «Арсенал» попытает удачу на угловом флажке.
15' Искусство владения показывает «Арсенал». Туляки поддерживают команду. Нужен результат.
13' Сталкивается Максименко с защитником. «Арсенал» перехватил инициативу в игре. Результат тактических действий угловой
11' «Арсенал» начинает атаку через левый фланг. Максименко пытается обыграть защитника фирменным дриблингом!
10' Просыпается «Арсенал». Тактический розыгрыш!
9' Наконец-то мы что-то видим от «Арсенала». Зарабатывают угловой. Но соперники выносят мяч.
7' «Родина» полностью контролирует игру, доминирует на поле
5' Назначает арбитр штрафной «Арсеналу». Опасная точка! Мастера стандартов готовятся к розыгрышу
4' «Родина» вводит аут, контроль над мячом у команды. Чем же ответит «Арсенал»
3' Стремительный рывок делает Цулаев. Футболисты словно молнии на поле
2' Команда «Родина» берёт мяч под контроль! Территория захвачена — начинается методичная работа с мячом
1' Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы начинаем трансляцию матча Первой лиги между Родиной из Москвы и Арсеналом из Тулы. Обе команды настроены на победу!
Перед матчем
«Родина»
Московский клуб «Родина» начинает сезон в непростых условиях. После трёх сыгранных туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице, что явно не соответствует амбициям столичного клуба. Серьёзные изменения произошли в тренерском штабе команды. После ухода Владимира Зельковича руководство клуба доверило руководство Киракосяну и его тренерскому штабу. Сейчас коллектив находится в процессе адаптации к новой тренерской философии, что неизбежно сказывается на результатах команды. Стартовые матчи сезона сложились для «Родины» неоднозначно.
В дебютной встрече москвичи принимали на своём поле «Черноморец» и смогли добиться лишь ничьей со счётом 1:1. Спустя неделю команда вновь играла дома, но уступила костромскому «Спартаку» с результатом 1:3. Удалось немного поправить турнирное положение в последнем матче перед перерывом — 2 августа «Родина» совершила успешный выезд в Екатеринбург, где сумела переиграть «Урал» со счётом 2:1. Эта победа стала первой для команды в нынешнем сезоне и показала, что при правильной игре москвичи способны добиваться положительного результата даже в гостях.
Важно отметить, что в составе «Родины» на данный момент нет травмированных игроков, что позволяет тренерскому штабу использовать оптимальный состав. Клуб ставит перед собой амбициозную задачу — выход в Российскую Премьер-Лигу, и ресурсный потенциал команды способен обеспечить достижение этой цели.
«Арсенал» Тула
Тульский «Арсенал» демонстрирует уверенную игру в текущем сезоне и заслуженно занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Команда находится в хорошей форме и демонстрирует поступательное развитие от матча к матчу.
Особого внимания заслуживают атакующие действия «канониров». Рейес и Калмыков находятся в отличной форме и регулярно радуют болельщиков результативными действиями. Полузащита команды под руководством Гунько стала более организованной и эффективной, что позволяет тулякам контролировать ход матчей.
Последние результаты «Арсенала» выглядят следующим образом: в предыдущем поединке команда провела удачный матч, переиграв «Черноморец» со счётом 2:1. До этого туляки сыграли вничью с «Шинником» (1:1), а чуть ранее не сумели добиться победы над КАМАзом, также завершив матч вничью с результатом 1:1.
За последние пять матчей «Арсенал» одержал две победы, забив 6 мячей и пропустив 3. Такие результаты подтверждают стабильность команды и её способность бороться за высокие места в турнирной таблице.
Благоприятным фактором для тульского клуба является полное отсутствие проблем с травмированными футболистами. Это даёт возможность главному тренеру выставить на предстоящую встречу сильнейший состав.
В целом, «Арсенал» подходит к предстоящей игре в хорошем настроении и с чётким пониманием своей игры, что даёт команде хорошие шансы на положительный результат.
Очные матчи
История противостояния «Родины» и тульского «Арсенала» насчитывает 7 официальных матчей, и пока преимущество на стороне московской команды. Статистика личных встреч красноречива: москвичи одержали 3 победы, туляки смогли выиграть лишь однажды, а ещё 3 матча завершились вничью. По суммарной разнице мячей также лидирует «Родина» — 9:7.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.06.