«Крылья Советов» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 9 августа, самарские «Крылья Советов» примут «Балтику» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Балтика : Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Сергей Божин, Иван Лепский, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Алексей Сутормин, Сергей Бабкин, Владимир Хубулов, Вадим Раков, Амар Рахманович Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров, Андрей Мендель, Николай Титков, Максим Петров, Брайан Хиль

Ход игры

1' Матч начался. С центра поля мяч разыграл самарский клуб.

До матча

13:29 Команды появляются на поле. Вот-вот начнется действо!

13:20 Команды закончили разминку. Идут последние приготовления к игре.

13:15 Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев.

13:10 Сегодняшний матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», который вмещает 44 918 зрителей.

«Стартовые составы команд»

«Крылья Советов» Сергей Песьяков, Сергей Божин , Александр Солдатенков, Доминик Орос, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Сергей Бабкин, Фернандо Костаннца, Амар Рахманович, Джимми Марин, Вадим Ракой.

«Балтика» Максим Бариско, Натан Гассама, Кевин Андраде, Сергей Варатынов, Мангиян Бевеев, Андрей Мендель, Илья Петров, Владислав Саусь, Максим Петров, Николай Титков, Андрес Джил.

«Крылья Советов»

В прошлом сезоне Крылья Советов заняли лишь 10-е место в турнирной итоговой таблице РПЛ, а в нынешнем розыгрыше национального первенства входят в тройку лидеров после 3-х проведенных туров. Пока в Премьер-лиге самарский клуб не проигрывал и явно не планирует этого делать в ближайшее время.

Стартовали в РПЛ подопечные Магомеда Адиева с тяжелой выездной ничьей (1:1) с тольяттинским Акроном. Дальше у “Крыльев” были только победы: над Пари НН (2:0) и Ростовом (1:4). С семью набранными очками самарцы занимают 2-е место в таблице российской Премьер-лиги.

«Балтика»

Балтика в прошлом сезоне заняла первое место в ФНЛ и напрямую пробилась в Премьер-лигу. Команда Андрея Талалаева здорово подготовилась к старту чемпионата РПЛ и после 3-х туров входит в тройку лидеров.

В своем первом матче Балтика сыграла на выезде вничью с московским Динамо (1:1). Затем калининградский клуб поочередно обыграл столичный Спартак (3:0) и Оренбург (3:2). В итоге команда набрала 7 баллов из 9-ти возможных.

Личные встречи

Эти соперники часто раньше играли между собой и никто из них явного преимущества по победам не имеет. Последний очный матч состоялся в 25-го тура РПЛ в 2024-м году, тогда Калининград дома победил со счетом 2:1. В чемпионате того же сезона на своем поле Крылья Советов выиграли у оппонента (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.75.