Крылья Советов — Балтика: прогноз на РПЛ и ставка за 1.75

9 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Балтика». Начало встречи — 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: пока «Крылья Советов» идут вторыми в таблице РПЛ с 7 очками.

Последние матчи: в 3-м туре самарцы неожиданно крупно обыграли в гостях «Ростов» со счетом 4:1. Уже на 11-й минуте Раков открыл счет, а сразу после перерыва Божин, вернувший в родной клуб, удвоил преимущество. «Ростов» смог сократить отставание на 66-й минуте, но концовка осталась за «крылышками», сначала Раков сделал дубль, а потом отличился Витюгов.

Ранее была победа в Кубке России в гостях над «Краснодаром» (2:1) и дома в РПЛ над «Пари НН» (2:0).

Не сыграют: травмированы — потерь нет.

Состояние команды: для команды Магомеда Адиева старт в сезоне получился просто великолепным, команда играет очень свежо, в активный футбол, при этом у нее все залетает в ворота соперника. Особенно ярко выглядит Вадим Раков, который всегда считался большим талантом, но в «Локомотиве» получал мало игрового времени. В Самаре он же в него поверили и дали полную свободу на футбольном поле.

«Балтика»

Турнирное положение: у «Балтики» тоже 7 очков и третье место в таблице РПЛ, она только по разнице мячей уступает «Крыльям Советов».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре команда Талалаева в ярком матче разобралась на своем поле с «Оренбургом» (3:2). На протяжении всего матча «Балтика» контролировала ход матча и заслуженно взяла три очка. В составе калининградцев забивали Хиль, Максим Петров и Оффор, для нигерийца это уже второй гол за новый клуб.

До этого было поражение в Кубке России в гостях от «Акрона» (1:2) и победа в РПЛ в гостях над «Спартаком» (3:0).

Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.

Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева, как всегда в его командах, отлично готовы физически и показывают очень яркий футбол на старте сезона, абсолютно не испугавшись более серьезных соперников. В межсезонье были куплены несколько качественных легионеров (Оффор, Чивич, Йенне), которые не только добавили глубине составу, но и качества.

Статистика для ставок

В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1

В Кубке России «Балтика» выиграла в гостях (3:2), но уступила дома (1:2)

Сейчас у «КС» разница 7-2, а у «Балтики» — 7-3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,70, а на «Балтику» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.

Прогноз: «Балтика» обладает очень сильным трио в центре обороны Гассама-Андраде-Варатынов и отличными латералями Бевеевым и Саусем, поэтому Талалаев придумать как закрыть Ракова и компанию, которые слишком уж раззабивались. Самарцы также понимают, что гости очень сильны на контратаках и будут осторожничать на поле. Также не стоит сбрасывать фактор возможной жары, играть при высокой влажности в Самаре в полдень такое себе удовольствие.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева не смогут поразить ворота «Балтики».

Дополнительная ставка: «Крылья Советов» не забьют за 3,40.