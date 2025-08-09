ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса» Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?
    Матч получится больше тактическим

    Крылья Советов — Балтика: прогноз на РПЛ и ставка за 1.75

    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Балтика»
    Кевин Андраде — столп обороны «Балтики»
    9 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Балтика». Начало встречи — 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Августа 2025 года

    Крылья Советов

    •  Крылья Советов 13:30 Балтика

    Балтика

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: пока «Крылья Советов» идут вторыми в таблице РПЛ с 7 очками.

    Последние матчи: в 3-м туре самарцы неожиданно крупно обыграли в гостях «Ростов» со счетом 4:1. Уже на 11-й минуте Раков открыл счет, а сразу после перерыва Божин, вернувший в родной клуб, удвоил преимущество. «Ростов» смог сократить отставание на 66-й минуте, но концовка осталась за «крылышками», сначала Раков сделал дубль, а потом отличился Витюгов.

    Крылья Советов — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке России в гостях над «Краснодаром» (2:1) и дома в РПЛ над «Пари НН» (2:0).

  • Раков разнёс «Ростов»: «Крылья Советов» устроили разгром на выезде
  • В РПЛ зажигается новая звезда
  • 03/08/2025

    • Не сыграют: травмированы — потерь нет.

    Состояние команды: для команды Магомеда Адиева старт в сезоне получился просто великолепным, команда играет очень свежо, в активный футбол, при этом у нее все залетает в ворота соперника. Особенно ярко выглядит Вадим Раков, который всегда считался большим талантом, но в «Локомотиве» получал мало игрового времени. В Самаре он же в него поверили и дали полную свободу на футбольном поле.

    «Балтика»

    Турнирное положение: у «Балтики» тоже 7 очков и третье место в таблице РПЛ, она только по разнице мячей уступает «Крыльям Советов».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Талалаева в ярком матче разобралась на своем поле с «Оренбургом» (3:2). На протяжении всего матча «Балтика» контролировала ход матча и заслуженно взяла три очка. В составе калининградцев забивали Хиль, Максим Петров и Оффор, для нигерийца это уже второй гол за новый клуб.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого было поражение в Кубке России в гостях от «Акрона» (1:2) и победа в РПЛ в гостях над «Спартаком» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.

    Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева, как всегда в его командах, отлично готовы физически и показывают очень яркий футбол на старте сезона, абсолютно не испугавшись более серьезных соперников. В межсезонье были куплены несколько качественных легионеров (Оффор, Чивич, Йенне), которые не только добавили глубине составу, но и качества.

    Статистика для ставок

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1

    • В Кубке России «Балтика» выиграла в гостях (3:2), но уступила дома (1:2)

    • Сейчас у «КС» разница 7-2, а у «Балтики» — 7-3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,70, а на «Балтику» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.

    Прогноз: «Балтика» обладает очень сильным трио в центре обороны Гассама-Андраде-Варатынов и отличными латералями Бевеевым и Саусем, поэтому Талалаев придумать как закрыть Ракова и компанию, которые слишком уж раззабивались. Самарцы также понимают, что гости очень сильны на контратаках и будут осторожничать на поле. Также не стоит сбрасывать фактор возможной жары, играть при высокой влажности в Самаре в полдень такое себе удовольствие.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева не смогут поразить ворота «Балтики».

    Дополнительная ставка: «Крылья Советов» не забьют за 3,40.

    Крылья Советов — Балтика: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 09.08.202513:30. Матч получится больше тактическим
