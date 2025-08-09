Крылья Советов — Балтика: прогноз на РПЛ и ставка за 1.75

Крылья Советов
Балтика
«Крылья Советов»
Турнирное положение: пока «Крылья Советов» идут вторыми в таблице РПЛ с 7 очками.
Последние матчи: в 3-м туре самарцы неожиданно крупно обыграли в гостях «Ростов» со счетом 4:1. Уже на 11-й минуте Раков открыл счет, а сразу после перерыва Божин, вернувший в родной клуб, удвоил преимущество. «Ростов» смог сократить отставание на 66-й минуте, но концовка осталась за «крылышками», сначала Раков сделал дубль, а потом отличился Витюгов.
Крылья Советов — Балтика: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в Кубке России в гостях над «Краснодаром» (2:1) и дома в РПЛ над «Пари НН» (2:0).
Не сыграют: травмированы — потерь нет.
Состояние команды: для команды Магомеда Адиева старт в сезоне получился просто великолепным, команда играет очень свежо, в активный футбол, при этом у нее все залетает в ворота соперника. Особенно ярко выглядит Вадим Раков, который всегда считался большим талантом, но в «Локомотиве» получал мало игрового времени. В Самаре он же в него поверили и дали полную свободу на футбольном поле.
«Балтика»
Турнирное положение: у «Балтики» тоже 7 очков и третье место в таблице РПЛ, она только по разнице мячей уступает «Крыльям Советов».
Последние матчи: в предыдущей игре команда Талалаева в ярком матче разобралась на своем поле с «Оренбургом» (3:2). На протяжении всего матча «Балтика» контролировала ход матча и заслуженно взяла три очка. В составе калининградцев забивали Хиль, Максим Петров и Оффор, для нигерийца это уже второй гол за новый клуб.
До этого было поражение в Кубке России в гостях от «Акрона» (1:2) и победа в РПЛ в гостях над «Спартаком» (3:0).
Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.
Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева, как всегда в его командах, отлично готовы физически и показывают очень яркий футбол на старте сезона, абсолютно не испугавшись более серьезных соперников. В межсезонье были куплены несколько качественных легионеров (Оффор, Чивич, Йенне), которые не только добавили глубине составу, но и качества.
Статистика для ставок
- В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:1
- В Кубке России «Балтика» выиграла в гостях (3:2), но уступила дома (1:2)
- Сейчас у «КС» разница 7-2, а у «Балтики» — 7-3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,70, а на «Балтику» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.
- 2.20Динамо Махачкала — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.17Газиантеп — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.10Атырау — Туран: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Балтика» обладает очень сильным трио в центре обороны Гассама-Андраде-Варатынов и отличными латералями Бевеевым и Саусем, поэтому Талалаев придумать как закрыть Ракова и компанию, которые слишком уж раззабивались. Самарцы также понимают, что гости очень сильны на контратаках и будут осторожничать на поле. Также не стоит сбрасывать фактор возможной жары, играть при высокой влажности в Самаре в полдень такое себе удовольствие.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева не смогут поразить ворота «Балтики».
Дополнительная ставка: «Крылья Советов» не забьют за 3,40.