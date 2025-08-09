Игонин: «Зенит» перестраивается, процесс идет

Экс-футболистоценил игру питерцев на старте нового сезона РПЛ.

«Зенит перестраивается, процесс идет. Кто-то ждал, что новые футболисты сразу возьмут на себя бразды правления, но это не так просто. Сейчас сложный момент для команды, потому что уже по ходу чемпионата нужно перестраиваться. И мы видим, что это даётся "Зениту" нелегко. Не хватило времени предсезонной подготовки. Если бы всё это происходило в зимнюю паузу, не сомневаюсь, "Зенит" успел бы подготовиться», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Сейчас в активе «Зенита» пять очков и седьмое место в турнирной таблице РПЛ.