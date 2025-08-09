Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» в матче РПЛ против «Зенита»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 4-го тура РПЛ против(1:0).

«Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней и работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынуждено заменили из‑за мышечных повреждений или усталости.

Насколько важно сейчас поработать на трансферном рынке? Я верю больше в тренировочный процесс. Трансферы нужны, но накупить игроков, чтобы потом на поле не видеть команду, это не моя философия. Конечно, нужна обойма игроков, которые будут менять друг друга. Будем думать над этим», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 12-е место в таблице Премьер-лиги с 3 очками в активе. В следующей встрече грозненцы сыграют против «Оренбурга» 13-го августа в Кубке России.