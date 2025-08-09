ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» в матче РПЛ против «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Зенит
    Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»
    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»

    «Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней и работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынуждено заменили из‑за мышечных повреждений или усталости.

    Насколько важно сейчас поработать на трансферном рынке? Я верю больше в тренировочный процесс. Трансферы нужны, но накупить игроков, чтобы потом на поле не видеть команду, это не моя философия. Конечно, нужна обойма игроков, которые будут менять друг друга. Будем думать над этим», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

  • «Ахмат» — «Зенит» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Ахмат» одержал победу в 4-ом туре Российской Премьер Лиги
  • Вчера

    • После этого матча «Ахмат» занимает 12-е место в таблице Премьер-лиги с 3 очками в активе. В следующей встрече грозненцы сыграют против «Оренбурга» 13-го августа в Кубке России.

