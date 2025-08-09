«Ахмат» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ

одержал победу над(1:0) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.

На 30-й минуте защитник «Зенита» Ванья Дркушич оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Зенит 1:0 Гол: 1:0 Ванья Дркушич (30') Ахмат: Гиорги Шелия, Надер Гандри, Мирослав Богосавац, Максим Сидоров, Исмаэл, Максим Самородов (Абакар Гаджиев, 57'), Лечи Садулаев (Дарко Тодорович, 70'), Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе (Мохамед Конате, 60'), Ndong O., Keliano M. Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич (Vega R., 46'), Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Матео Кассьерра, 62'), Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике (Андрей Мостовой, 62'), Жерсон (Нуралы Алип, 81'), Педро Родригес (Лусиано Гонду, 46'), Александр Соболев

После этого матча «Ахмат» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. Команда одержала первую победу под руководством Станислава Черчесова. «Зенит» — на 8-й позиции с 5-ю баллами.