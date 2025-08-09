«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

2-й таймЛокомотив — СпартакОнлайн
    Онлайн-трансляция матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги

    В субботу, 9 августа, грозненский «Ахмат» примет «Зенит» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
    Ахмат — Зенит
    Ахмат: Гиорги Шелия, Надер Гандри, Мирослав Богосавац, Максим Сидоров, Исмаэл, Максим Самородов, Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура, Мохамед Конате, Zare M., Keliano M. Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Жерсон, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Педро Родригес, Матео Кассьерра

    До матча

    19:40 Рассудит сегодняшних соперников Евгений Буланов.

    Стартовые составы команд

    «Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

    «Ахмат»

    После трех матчей у «Ахмата» нет ни одного очка в таблице РПЛ и пока 13-я строчка. В третьем туре команда уступила со счетом 0:1 махачкалинскому «Динамо». Пропустив уже на первой минуте от своего бывшего нападающего Гамида Агаларова, «Ахмат» завладел инициативой на поле, имел немало опасных моментов, но не смог забить ни одного мяча. Ранее команда уступила дома в Кубке России «Зениту» (1:2) и в РПЛ ЦСКА (1:2).

    Главным событием недели стало возвращение в «Ахмат» Станислава Черчесова. Знаменитый российский тренер долго искал команду после ухода из сборной Казахстана, где ему не дали толком проявить себя и отпустили с баранкой в графе набранных очков. После небольшой передышки он остановил свой властный взор на грозненском клубе, в котором уже ранее работал. Теперь он попытается войти в реку дважды. Травмированных нет — все в строю.

    «Зенит»

    Сейчас «Зенит» с 5 очками располагается на 7-м месте с 5 очками в таблице РПЛ. Игра против ЦСКА проходила под диктовку «Зенита» почти с первых минут, но на перерыв питерцы ушли, проигрывая со счетом 0:1 после редкой атаки армейцев. Во втором тайме «Зенит» смог изменить игру с помощью замен, играл заметно лучше, но в итоге смог вырвать лишь очко после гола с пенальти Соболева. До этого команда выиграла у «Ахмата» в гостях в Кубке России со счетом 2:1 и упустила победу в РПЛ с «Рубином» (2:2).

    Пока «Зенит» выглядит несколько тяжеловесным, как будто находится под большими нагрузками (что вряд ли, Семак всегда был грамотным тренером). В прошлом туре в основу вернулся Вендел, заметно, что он плохо готов физически и у него небольшой лишний вес, но, тем не менее, бразилец выделялся на поле, отлично комбинируя с Венделом и Педро (правда, по большей части пешком). Хорошо вошли в игру Соболев и Гонду, состав у «Зенита» на зависть многим в РПЛ, остается только набирать очки. В связи с травмой игру пропустит Караваев.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне в РПЛ оба матча остались за питерцами (2:1, 3:0), так же как и в матчах Кубка России (5:1, 2:1).

    За всю историю команды встречались 44 раза. 24 победы остались за «Зенитом», 8 побед у «Ахмата», 12 раз матчи заканчивались ничьей.

