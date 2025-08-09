Ахмат — Зенит: прогноз на РПЛ и ставка за 1.90

9 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Ахмат» и «Зенит». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: после трех матчей у «Ахмата» нет ни одного очка в таблице РПЛ и пока 13-я строчка.

Последние матчи: в третьем туре команда уступила со счетом 0:1 махачкалинскому «Динамо». Пропустив уже на первой минуте от своего бывшего нападающего Гамида Агаларова, «Ахмат» завладел инициативой на поле, имел немало опасных моментов, но не смог забить ни одного мяча.

Ранее команда уступила дома в Кубке России «Зениту» (1:2) и в РПЛ ЦСКА (1:2).

Не сыграют: травмированы — все в строю.

Состояние команды: главным событием недели стало возвращение в «Ахмат» Станислава Черчесова. Знаменитый российский тренер долго искал команду после ухода из сборной Казахстана, где ему не дали толком проявить себя и отпустили с баранкой в графе набранных очков. После небольшой передышки он остановил свой властный взор на грозненском клубе, в котором уже ранее работал. Теперь он попытается войти в реку дважды.

«Зенит»

Турнирное положение: сейчас «Зенит» с 5 очками располагается на 7-м месте с 5 очками в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра против ЦСКА проходила под диктовку «Зенита» почти с первых минут, но на перерыв питерцы ушли, проигрывая со счетом 0:1 после редкой атаки армейцев. Во втором тайме «Зенит» смог изменить игру с помощью замен, играл заметно лучше, но в итоге смог вырвать лишь очко после гола с пенальти Соболева.

До этого команда выиграла у «Ахмата» в гостях в Кубке России со счетом 2:1 и упустила победу в РПЛ с «Рубином» (2:2).

Не сыграют: травмирован — Караваев (з).

Состояние команды: пока «Зенит» выглядит несколько тяжеловесным, как будто находится под большими нагрузками (что вряд ли, Семак всегда был грамотным тренером). В прошлом туре в основу вернулся Вендел, заметно, что он плохо готов физически и у него небольшой лишний вес, но, тем не менее, бразилец выделялся на поле, отлично комбинируя с Венделом и Педро (правда, по большей части пешком). Хорошо вошли в игру Соболев и Гонду, состав у «Зенита» на зависть многим в РПЛ, остается только набирать очки.

Прогноз Игоря Ледяхова

Экс-наставник грозненского клуба, лидер полузащиты «Спартака» 90-х, Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru поразмышлял о возможных вариантах в матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит»:

Новые эмоции с приходом Стаса хозяевам гарантированы. По составу команда хорошая, умеющая владеть мячом, но уже два года чего-то ей не хватает, поэтому чуть не вылетела. Что касается «Зенита», то Луиса Энрике, если с арабами близки к сделке, будут беречь, и в основе опять не выпустят. Когда покупаешь за 35, а продать можешь вдвое дороже, здесь есть, о чем подумать. Поэтому вновь будет солировать Вендел. Перевоспитали его быстренько, сразу вернулся на прежний уровень. А Жерсон пока еле ноги передвигает, никуда не торопится, еще и других останавливает, даже при 0:1 с ЦСКА. Такой вот стоячий футбол пытается привить «Зениту», без ускорений, без борьбы, — так и я могу в 57 играть. Вперед поставил бы Соболева, пусть потолкается с Гандри и Ибишевым. А самая проблемная позиция у «Зенита» — вратарь. Ну нельзя, претендуя на чемпионство, рассчитывать на тех, кто «привозит» такие голы, как с «Ростовом» и кому «щекой» забивают с линии штрафной. И все же... «Зенит» потерял очки в предыдущем матче, поэтому здесь три заберет. Поставлю на тот же счет, что и в недавнем кубковом поединке — 1:2. Игорь Ледяхов

Статистика для ставок

В Кубке России «Зенит» выиграл в гостях со счетом 2:1

В прошлом сезоне в РПЛ оба матча остались за питерцами (2:1, 3:0)

В прошлом сезоне в Кубке России также выиграл «Зенит» (5:1, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 6,0, а на «Зенит» — 1,63, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: после провального старта «Ахмат» постарается реабилитироваться перед своими болельщиками и пойдет большими силами вперед. Назначение любого тренера это почти всегда всплеск эмоций, а тем более такого колоритного, как Черчесов, который своими знаменитыми шутками сможет настроить футболистов штурмовать любой бастион. «Зениту» немного не хватает в концовке хладнокровия и везения, чтобы стабильно забивать, остались и проблемы сзади. Есть основания надеяться на яркий и результативный матч.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что в первые 45 минут будет забито минимум два гола.

Дополнительная ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2,75.