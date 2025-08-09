Ахмат — Зенит: прогноз на РПЛ и ставка за 1.90

Ахмат
Зенит
«Ахмат»
Турнирное положение: после трех матчей у «Ахмата» нет ни одного очка в таблице РПЛ и пока 13-я строчка.
Последние матчи: в третьем туре команда уступила со счетом 0:1 махачкалинскому «Динамо». Пропустив уже на первой минуте от своего бывшего нападающего Гамида Агаларова, «Ахмат» завладел инициативой на поле, имел немало опасных моментов, но не смог забить ни одного мяча.
Ахмат — Зенит: коэффициенты букмекеров
Ранее команда уступила дома в Кубке России «Зениту» (1:2) и в РПЛ ЦСКА (1:2).
Не сыграют: травмированы — все в строю.
Состояние команды: главным событием недели стало возвращение в «Ахмат» Станислава Черчесова. Знаменитый российский тренер долго искал команду после ухода из сборной Казахстана, где ему не дали толком проявить себя и отпустили с баранкой в графе набранных очков. После небольшой передышки он остановил свой властный взор на грозненском клубе, в котором уже ранее работал. Теперь он попытается войти в реку дважды.
«Зенит»
Турнирное положение: сейчас «Зенит» с 5 очками располагается на 7-м месте с 5 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: игра против ЦСКА проходила под диктовку «Зенита» почти с первых минут, но на перерыв питерцы ушли, проигрывая со счетом 0:1 после редкой атаки армейцев. Во втором тайме «Зенит» смог изменить игру с помощью замен, играл заметно лучше, но в итоге смог вырвать лишь очко после гола с пенальти Соболева.
До этого команда выиграла у «Ахмата» в гостях в Кубке России со счетом 2:1 и упустила победу в РПЛ с «Рубином» (2:2).
Не сыграют: травмирован — Караваев (з).
Состояние команды: пока «Зенит» выглядит несколько тяжеловесным, как будто находится под большими нагрузками (что вряд ли, Семак всегда был грамотным тренером). В прошлом туре в основу вернулся Вендел, заметно, что он плохо готов физически и у него небольшой лишний вес, но, тем не менее, бразилец выделялся на поле, отлично комбинируя с Венделом и Педро (правда, по большей части пешком). Хорошо вошли в игру Соболев и Гонду, состав у «Зенита» на зависть многим в РПЛ, остается только набирать очки.
Прогноз Игоря Ледяхова
Экс-наставник грозненского клуба, лидер полузащиты «Спартака» 90-х, Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru поразмышлял о возможных вариантах в матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит»:
Статистика для ставок
- В Кубке России «Зенит» выиграл в гостях со счетом 2:1
- В прошлом сезоне в РПЛ оба матча остались за питерцами (2:1, 3:0)
- В прошлом сезоне в Кубке России также выиграл «Зенит» (5:1, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 6,0, а на «Зенит» — 1,63, ничью букмекеры оценивают в 4,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.
Прогноз: после провального старта «Ахмат» постарается реабилитироваться перед своими болельщиками и пойдет большими силами вперед. Назначение любого тренера это почти всегда всплеск эмоций, а тем более такого колоритного, как Черчесов, который своими знаменитыми шутками сможет настроить футболистов штурмовать любой бастион. «Зениту» немного не хватает в концовке хладнокровия и везения, чтобы стабильно забивать, остались и проблемы сзади. Есть основания надеяться на яркий и результативный матч.
Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что в первые 45 минут будет забито минимум два гола.
Дополнительная ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2,75.