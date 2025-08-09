2-й таймДинамо Махачкала — АкронОнлайн
    «Ахмат» с полководцем Черчесовым пойдет в атаку

    Ахмат — Зенит: прогноз на РПЛ и ставка за 1.90

    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Зенит»
    Станислав Черчесов
    9 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Ахмат» и «Зенит». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Августа 2025 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 20:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    «Ахмат»

    Турнирное положение: после трех матчей у «Ахмата» нет ни одного очка в таблице РПЛ и пока 13-я строчка.

    Последние матчи: в третьем туре команда уступила со счетом 0:1 махачкалинскому «Динамо». Пропустив уже на первой минуте от своего бывшего нападающего Гамида Агаларова, «Ахмат» завладел инициативой на поле, имел немало опасных моментов, но не смог забить ни одного мяча.

    Ахмат — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Ранее команда уступила дома в Кубке России «Зениту» (1:2) и в РПЛ ЦСКА (1:2).

  • Первая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб
  • В чеченском клубе терпения хватило лишь на 3 тура
  • 06/08/2025

    • Не сыграют: травмированы — все в строю.

    Состояние команды: главным событием недели стало возвращение в «Ахмат» Станислава Черчесова. Знаменитый российский тренер долго искал команду после ухода из сборной Казахстана, где ему не дали толком проявить себя и отпустили с баранкой в графе набранных очков. После небольшой передышки он остановил свой властный взор на грозненском клубе, в котором уже ранее работал. Теперь он попытается войти в реку дважды.

    «Зенит»

    Турнирное положение: сейчас «Зенит» с 5 очками располагается на 7-м месте с 5 очками в таблице РПЛ.

    Последние матчи: игра против ЦСКА проходила под диктовку «Зенита» почти с первых минут, но на перерыв питерцы ушли, проигрывая со счетом 0:1 после редкой атаки армейцев. Во втором тайме «Зенит» смог изменить игру с помощью замен, играл заметно лучше, но в итоге смог вырвать лишь очко после гола с пенальти Соболева.

    До этого команда выиграла у «Ахмата» в гостях в Кубке России со счетом 2:1 и упустила победу в РПЛ с «Рубином» (2:2).

    Не сыграют: травмирован — Караваев (з).

    Состояние команды: пока «Зенит» выглядит несколько тяжеловесным, как будто находится под большими нагрузками (что вряд ли, Семак всегда был грамотным тренером). В прошлом туре в основу вернулся Вендел, заметно, что он плохо готов физически и у него небольшой лишний вес, но, тем не менее, бразилец выделялся на поле, отлично комбинируя с Венделом и Педро (правда, по большей части пешком). Хорошо вошли в игру Соболев и Гонду, состав у «Зенита» на зависть многим в РПЛ, остается только набирать очки.

    Прогноз Игоря Ледяхова

    Экс-наставник грозненского клуба, лидер полузащиты «Спартака» 90-х, Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru поразмышлял о возможных вариантах в матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит»:

  • Новые эмоции с приходом Стаса хозяевам гарантированы. По составу команда хорошая, умеющая владеть мячом, но уже два года чего-то ей не хватает, поэтому чуть не вылетела. Что касается «Зенита», то Луиса Энрике, если с арабами близки к сделке, будут беречь, и в основе опять не выпустят. Когда покупаешь за 35, а продать можешь вдвое дороже, здесь есть, о чем подумать. Поэтому вновь будет солировать Вендел. Перевоспитали его быстренько, сразу вернулся на прежний уровень. А Жерсон пока еле ноги передвигает, никуда не торопится, еще и других останавливает, даже при 0:1 с ЦСКА. Такой вот стоячий футбол пытается привить «Зениту», без ускорений, без борьбы, — так и я могу в 57 играть. Вперед поставил бы Соболева, пусть потолкается с Гандри и Ибишевым. А самая проблемная позиция у «Зенита» — вратарь. Ну нельзя, претендуя на чемпионство, рассчитывать на тех, кто «привозит» такие голы, как с «Ростовом» и кому «щекой» забивают с линии штрафной. И все же... «Зенит» потерял очки в предыдущем матче, поэтому здесь три заберет. Поставлю на тот же счет, что и в недавнем кубковом поединке — 1:2.
  • Игорь Ледяхов

    • Статистика для ставок

    • В Кубке России «Зенит» выиграл в гостях со счетом 2:1

    • В прошлом сезоне в РПЛ оба матча остались за питерцами (2:1, 3:0)

    • В прошлом сезоне в Кубке России также выиграл «Зенит» (5:1, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 6,0, а на «Зенит» — 1,63, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: после провального старта «Ахмат» постарается реабилитироваться перед своими болельщиками и пойдет большими силами вперед. Назначение любого тренера это почти всегда всплеск эмоций, а тем более такого колоритного, как Черчесов, который своими знаменитыми шутками сможет настроить футболистов штурмовать любой бастион. «Зениту» немного не хватает в концовке хладнокровия и везения, чтобы стабильно забивать, остались и проблемы сзади. Есть основания надеяться на яркий и результативный матч.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что в первые 45 минут будет забито минимум два гола.

    Дополнительная ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2,75.

    Ахмат — Зенит: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 09.08.202520:30. «Ахмат» с полководцем Черчесовым пойдет в атаку
