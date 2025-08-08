1-й тайм Челси — БайерОнлайн
    Жоау Педро и Коул Палмер празднуют гол «Челси» — «Байер». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 20:59
    • Источник: СКА хочет подписать контракт с Самсоновым
  • 19:51
    • Источник: «Ньюкасл» вступил в переговоры с ПСЖ по трансферу Коло Муани
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
    Все новости спорта

    Ковтун: «Спартаку» надо побеждать «Локомотив», и другого выхода нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив
    Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «красно-белыми».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «К "Спартаку" на старте сезона много вопросов, "Локомотив" находится в совсем других эмоциональных кондициях. Когда команда набирает 100% очков, она играет по восходящей — "Локо" это показывает. А "Спартак" никак не может сыграть сбалансированный матч, который прошёл бы полностью под их диктовку, без нервозности и удалений. Это влияет на результат.

    По ближайшим матчам будет понятно, как "Спартак" станет дальше двигаться в чемпионате. Но каким мы его увидим? Наверное, агрессивным, оказывающим большое давление на соперника. Им надо побеждать, и другого выхода нет. А "Локомотив" ничего менять, наверное, не будет», — сказал Ковтун Чемпионату.

  • Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • Легендарный комментатор — о старте нового сезона РПЛ и проблемах российского футбола
  • Сегодня

    • Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится завтра, 9-го августа в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

