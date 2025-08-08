Ковтун: «Спартаку» надо побеждать «Локомотив», и другого выхода нет

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ междуи «красно-белыми».

«К "Спартаку" на старте сезона много вопросов, "Локомотив" находится в совсем других эмоциональных кондициях. Когда команда набирает 100% очков, она играет по восходящей — "Локо" это показывает. А "Спартак" никак не может сыграть сбалансированный матч, который прошёл бы полностью под их диктовку, без нервозности и удалений. Это влияет на результат.

По ближайшим матчам будет понятно, как "Спартак" станет дальше двигаться в чемпионате. Но каким мы его увидим? Наверное, агрессивным, оказывающим большое давление на соперника. Им надо побеждать, и другого выхода нет. А "Локомотив" ничего менять, наверное, не будет», — сказал Ковтун Чемпионату.

Матч между этими командами в рамках 4-го тура РПЛ состоится завтра, 9-го августа в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.