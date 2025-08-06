Кисляка хотят купить два турецких клуба

Турецкийвсерьез рассматривает вариант с покупкой полузащитника ЦСКА, сообщает местное издание Fotomac.

В трансфере хавбека лично заинтересован наставник чемпиона Турции Окан Бурук.

Ранее было известно об интересе к 20-летнему Кисляку со стороны другой турецкой команды «Фенербахче».

В основном составе армейцев Кисляк дебютировал в 2023 году и сейчас является ключевым игроком клуба. В минувшем сезоне полузащитник провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и отметился одним ассистом.

Портал Transfermarkt оценивает Кисляка в 8 млн евро, а его контракт действует до 2028 года.