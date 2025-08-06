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    Кисляка хотят купить два турецких клуба

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    Турецкий «Галатасарай» всерьез рассматривает вариант с покупкой полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, сообщает местное издание Fotomac.

    Матвей Кисляк
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    Матвей Кисляк

    В трансфере хавбека лично заинтересован наставник чемпиона Турции Окан Бурук.

    Ранее было известно об интересе к 20-летнему Кисляку со стороны другой турецкой команды «Фенербахче».

    В основном составе армейцев Кисляк дебютировал в 2023 году и сейчас является ключевым игроком клуба. В минувшем сезоне полузащитник провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и отметился одним ассистом.

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    • Портал Transfermarkt оценивает Кисляка в 8 млн евро, а его контракт действует до 2028 года.

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