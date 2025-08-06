Sky Sports: «Ньюкасл» отстранил Исака от тренировок

Нападающийотстранен от тренировок с командой, сообщает Sky Sports.

По информации источника, шведскому форварду разрешено посещать тренировочную базу клуба только после ухода основной команды.

Сообщается, что такое решение вызвано тем, что Исак покинул город без предупреждения и индивидуально тренировался на базе «Реал Сосьедада», где ранее швед играл.

По информации различных СМИ, активный интерес к футболисту проявляет «Ливерпуль». Сам игрок хотел бы перейти в новую команду, однако клубы не могут договориться о сумме трансфера.

Исак выступает за «Ньюкасл» с августа 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел за команду 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.