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    Sky Sports: «Ньюкасл» отстранил Исака от тренировок

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    Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак отстранен от тренировок с командой, сообщает Sky Sports.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    По информации источника, шведскому форварду разрешено посещать тренировочную базу клуба только после ухода основной команды.

    Сообщается, что такое решение вызвано тем, что Исак покинул город без предупреждения и индивидуально тренировался на базе «Реал Сосьедада», где ранее швед играл.

    По информации различных СМИ, активный интерес к футболисту проявляет «Ливерпуль». Сам игрок хотел бы перейти в новую команду, однако клубы не могут договориться о сумме трансфера.

    Исак выступает за «Ньюкасл» с августа 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел за команду 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.

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