Тарханов: Поведение Станковича влияет на футболистов «Спартака»

Российский тренервысказался по поводу удаленийна старте сезона-2025/26.

Красно-белые набрали 4 очка в трех встречах. Тарханов считает, что на футболистов «Спартака» негативно влияет слишком эмоциональное поведение главного тренера Деяна Станковича.

Ранее в 3-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

«Московский "Спартак" столько радовался голу в ворота "Акрона", что вышел и пропустил. Три красные карточки за три матча — это перебор. Поведение главного тренера команды тоже влияет на футболистов», — сказал Тарханов «Чемпионату».