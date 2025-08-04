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    Куадрадо прокомментировал переход в «Пизу»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Пиза Аталанта
    Известный колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо рассказал, чего он ждет от своего дебюта в составе дебютанта итальянской Серии А «Пизы», к которой он скоро присоединится в качестве игрока.

    Хуан Куадрадо
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    Хуан Куадрадо

    «Я рад этому большому вызову и очень рад продолжить карьеру в стране, которая практически стала моим вторым домом. Я убедился в этом решении, как только поговорил с клубом и тренером.

    Мечтая о возможности побороться за место в сборной на чемпионате мира с этим замечательным проектом и имея возможность играть немного больше, при этом хорошо отдыхать в течение недели, чтобы быть в форме к матчам… Я много думал об этом, и в конце концов меня убедили, и я сразу же согласился.

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    • Я чувствую себя очень хорошо, я по-прежнему чувствую себя очень сильным. Думаю, тренер, весь персонал и я сам постараемся помочь мне быть в лучшей форме. И я верю, что, если буду в лучшей форме, на все 100%, я всё ещё смогу многое дать команде», — цитирует Куадрадо Sky Sport Italia.

    Минувший сезон 37-летний Куадрадо провел в составе «Аталанты», которую покинул в качестве свободного агента. Также в Италии он выступал за «Интер», «Ювентус», «Фиорентину», «Удинезе» и «Лечче».

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