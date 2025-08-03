Игорь Колыванов: Печально смотреть на «Ростов»

Российский тренерподелился мнением о старте сезона в исполнении, который под руководствомпродолжает поиски первых побед.

В третьем туре Российской Премьер-Лиги ростовчане потерпели крупное поражение, уступив «Крыльям Советов» со счетом 1:4.

«Печально смотреть на "Ростов", который проиграл четыре матча на старте сезона. Но у команды ушли лидеры. Не сказал бы, что "Ростов" выглядел беззубо, просто "крылышки" реализовали свои моменты», — цитирует Калыванова «Чемпионат».

После трех туров чемпионата «Ростов» остается без очков: команда проиграла «Зениту» (1:2), затем уступила «Динамо» (0:1), а в последней игре вновь не сумела набрать баллы.

Помимо этого, в Кубке России коллектив Джонатана Альбы также не смог отличиться положительным результатом, уступив «Спартаку» 0:2.