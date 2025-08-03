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    Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над «Черноморцем»

    «Черноморец» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Арсенал» из Тулы обыграл «Черноморец» (2:1) в матче 3-го тура российской Первой лиги.

    «Арсенал» Тула
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    «Арсенал» Тула

    Единственный гол у хозяев забил Олег Николаев на 7-й минуте.

    В составе тульского «Арсенала» голы записали на свой счет Амур Калмыков на 48-й минуте и Алан Цараев на 75-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Арсенал Тула 1:2
    Голы: 1:0 Олег Николаев (5'), 1:1 Амур Калмыков (48'), 1:2 Алан Цараев (74') Черноморец: Matyusha M., Василий Черов, Илья Кирш, Заурбек Плиев, Павел Горелов, Антон Крачковский, Мастерной Владислав, Кирилл Морозов, Олег Николаев, Илья Жигулёв, Саид Алиев Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Олег Исаенко, Brnovic M., Данил Липовой, Никита Раздорских, Reyes E., Алан Цараев, Амур Калмыков

    После этого матча тульский «Арсенал» занимает 7-е место в таблице с 5-ю очками в активе. «Черноморец» — на 13-й позиции (1 балл).

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