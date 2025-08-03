Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над «Черноморцем»

из Тулы обыграл(2:1) в матче 3-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол у хозяев забил Олег Николаев на 7-й минуте.

В составе тульского «Арсенала» голы записали на свой счет Амур Калмыков на 48-й минуте и Алан Цараев на 75-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Черноморец — Арсенал Тула 1:2 Голы: 1:0 Олег Николаев (5'), 1:1 Амур Калмыков (48'), 1:2 Алан Цараев (74') Черноморец: Matyusha M., Василий Черов, Илья Кирш, Заурбек Плиев, Павел Горелов, Антон Крачковский, Мастерной Владислав, Кирилл Морозов, Олег Николаев, Илья Жигулёв, Саид Алиев Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Олег Исаенко, Brnovic M., Данил Липовой, Никита Раздорских, Reyes E., Алан Цараев, Амур Калмыков

После этого матча тульский «Арсенал» занимает 7-е место в таблице с 5-ю очками в активе. «Черноморец» — на 13-й позиции (1 балл).