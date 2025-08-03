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    «Аякс» и «Монако» забили четыре гола на двоих в товарищеском матче

    «Аякс» — «Монако»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Футбол Франции Монако Эредивизия Аякс Товарищеские матчи
    Амстердамский «Аякс» и французский «Монако» сыграли в товарищеском матче вничью со счетом 2:2.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Счет открыл полузащитник «Аякса» Кеннет Тейлор на 29-й минуте, а уже через пять минут нападающий «Монако» Мика Биерит сравнял результат.

    Во втором тайме форвард «Монако» Такуми Минамино вывел свою команду вперед — 2:1. За несколько минут до конца матча, на 87-й минуте, «Аякс» вновь сравнял счет благодаря Бертрану Траоре.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Аякс — Монако 2:2
    Голы: 1:0 Кеннет Тейлор (29'), 1:1 Мика Биерет (34'), 1:2 Такуми Минамино (64'), 2:2 Бертран Траоре (87') Аякс: Витезслав Ярош, Жорти Мокио (Sean Steur, 81'), Юри Бас, Овен Вейндал, Кеннет Тейлор (Бертран Траоре, 73'), Юри Регер (Антон Гоэи, 73'), Дави Классен, Стивен Бергёйс, Рауль Моро (Мика Годтс, 63'), Ваутер Вегорст (Брайан Бробби, 63'), Aaron Bouwman Монако: Филипп Кён, Каю Энрике (Кассум Уаттара, 84'), Кристиан Мависса, Эрик Дайер, Джордан Тезе (Тило Керер, 67'), Денис Закария, Александр Головин (Люка Мишаль, 76'), Мика Биерет (Парис Бруннер, 66'), Фоларин Балогун (Джордж Иленихена, 66'), Такуми Минамино (Магнес Аклиуше, 67'), Ламин Камара (Мамаду Кулибали, 76') Предупреждения: Денис Закария (45 + 1'), Laurits Pedersen (39')

    В сезоне-2024/2025 «Монако» занял третье место в Лиге 1, а «Аякс» завершил прошлый сезон чемпионата Нидерландов на втором месте.

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