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    «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» претендуют на защитника «Галатасарая» Сара

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    «Астон Вилла» готова начать переговоры о трансфере полузащитника «Галатасарая» Габриэля Сары, сообщает Caught Offside.

    Габриэл Сара
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    Габриэл Сара

    26-летний бразилец может покинуть турецкий клуб за 40 миллионов евро, однако бирмингемский клуб оценивает игрока примерно в 20 миллионов. Заинтересованность в Саре также проявляет «Манчестер Сити», но именно «Астон Вилла» демонстрирует более активные действия по его приобретению.

    Бразильский полузащитник уже играл в Англии с 2022 по 2024 год за «Норвич». Действующий контракт Сары с «Галатасараем» рассчитан до лета 2029 года.

    В прошлом сезоне полузащитник провел 45 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач.

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