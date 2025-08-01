Сафонов провел тренировку на базе «Краснодара»

Вратарьсообщил в соцсетях, что он посетил тренировочную базу

«Нерегулярно появляюсь в Telegram, связано с тем, что я вернулся домой и расслабился. Очень рад увидеть ребят из команды "Краснодар", родные места и повариться на жаре в +40 градусов. Сегодня заезжал на базу, чтобы поддержать физическую форму», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» летом 2024 года.

Действующий контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского вратаря в 20 млн евро.