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    Сафонов провел тренировку на базе «Краснодара»

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    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил в соцсетях, что он посетил тренировочную базу «Краснодара».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Нерегулярно появляюсь в Telegram, связано с тем, что я вернулся домой и расслабился. Очень рад увидеть ребят из команды "Краснодар", родные места и повариться на жаре в +40 градусов. Сегодня заезжал на базу, чтобы поддержать физическую форму», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

    Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» летом 2024 года.

    Действующий контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского вратаря в 20 млн евро.

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