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    Магаль: «Сочи» понемногу выздоравливает

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    Крайний защитник «Сочи» Руслан Магаль рассказал о состоянии команды после неудач на старте сезона.

    Руслан Магаль
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    Руслан Магаль

    «В матче против "Динамо" я увидел настоящую команду, у нас горели глаза. Можно сказать, что мы выздоравливаем. Надеюсь, что дальше всё будет позитивно. Если говорить про первые два тура МИР РПЛ, то не сказал бы, что мы не готовы к чемпионату.

    У нас хорошая, квалифицированная команда, и мы это доказывали. Не знаю, в чем причина провала в первых двух турах, надо, наверное, копать глубже», — сказал Магаль «Матч ТВ».

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