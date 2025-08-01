Магаль: «Сочи» понемногу выздоравливает

Крайний защитник «Сочи»рассказал о состоянии команды после неудач на старте сезона.

«В матче против "Динамо" я увидел настоящую команду, у нас горели глаза. Можно сказать, что мы выздоравливаем. Надеюсь, что дальше всё будет позитивно. Если говорить про первые два тура МИР РПЛ, то не сказал бы, что мы не готовы к чемпионату.

У нас хорошая, квалифицированная команда, и мы это доказывали. Не знаю, в чем причина провала в первых двух турах, надо, наверное, копать глубже», — сказал Магаль «Матч ТВ».

«Сочи» уступил в первых двух турах РПЛ, а в первом туре группового этапа Кубка России потерпел поражение от московского «Динамо» (2:3), пропустив решающий гол в компенсированное время.