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    Чанов: Радует, что Челестини не стал ломать наработанное

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    Известный тренер вратарь Вячеслав Чанов, много лет проработавший в московском ЦСКА, высказал свое мнение по поводу работы нового главного тренера армейцев Фабио Челестини.

    Вячеслав Чанов
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    Вячеслав Чанов

    «Надо сказать, что старт сезона для ЦСКА удался. Приход нового тренера — это всегда сложно. Думаю, за такое время Челестини ещё не успел до конца донести своё видение футбола, но меня радует, что он не ломает наработанное. Ведь у ребят был хороший сезон. Я считаю, что это очень правильно. Ломать легко, а строить — тяжело», — сказал Чанов «Чемпионату».

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  • 30/07/2025

    • 49-летний специалист стал тренером ЦСКА этим летом. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, обыграв «Краснодар» (1:0), а в первых двух турах чемпионата набрали 4 очка.

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