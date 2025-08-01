Чанов: Радует, что Челестини не стал ломать наработанное

Известный тренер вратарьмного лет проработавший в московском ЦСКА, высказал свое мнение по поводу работы нового главного тренера армейцев

«Надо сказать, что старт сезона для ЦСКА удался. Приход нового тренера — это всегда сложно. Думаю, за такое время Челестини ещё не успел до конца донести своё видение футбола, но меня радует, что он не ломает наработанное. Ведь у ребят был хороший сезон. Я считаю, что это очень правильно. Ломать легко, а строить — тяжело», — сказал Чанов «Чемпионату».

49-летний специалист стал тренером ЦСКА этим летом. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, обыграв «Краснодар» (1:0), а в первых двух турах чемпионата набрали 4 очка.