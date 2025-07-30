ЦСКА добил «Локомотив» в первом московском дерби сезона: Глебов сиял ярче всех

Московское дерби в Кубке России получилось словно по заказу: молодые против основы, неожиданный герой, качели по счёту и яркая развязка. Победу ЦСКА принёс 19-летний Кирилл Глебов, иронично занявший место Пиняева — того самого, что недавно отказался от перехода к армейцам.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D ЦСКА — Локомотив 2:1 Голы: 1:0 Адольфо Гайч (30'), 1:1 Алексей Батраков (пенальти) (67'), 2:1 Кирилл Глебов (78') ЦСКА: Владислав Тороп, Джамалутдин Абдулкадыров (Матвей Лукин, 81'), Мойзес, Игорь Дивеев, Данил Круговой (Секу Койта, 72'), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (Serikov A., 81'), Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Bandikyan A., 61'), Alerrandro (Тамерлан Мусаев, 46') Локомотив: Даниил Веселов, Илья Самошников (Зелимхан Бакаев, 46'), Лукас Фассон, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Дмитрий Баринов, Данила Годяев (Алексей Батраков, 46'), Никита Салтыков (Александр Руденко, 46'), Владислав Сарвели (Сергей Пиняев, 60'), Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв, 60')

Фабио Челестини решил: Кубок — не повод для экспериментов. В старт вышли почти все основные, за исключением Акинфеева и уже уехавшего Виллиана Роши. Вместо них — Тороп и Абдулкадыров. У «Локо» наоборот: Михаил Галактионов дал отдых половине основы. В воротах дебютировал Даниил Веселов, в центре поля появился Годяев, впереди — Сарвели и Комличенко.

Фабио Челестини https://t.me/pfccskamoscow

Первая угроза — от гостей. Но ЦСКА взрывается первым

Несмотря на разницу в составах, первыми по-настоящему огрызнулись гости. Уже на седьмой минуте Самошников выскочил на удар после розыгрыша с фланга, но Тороп спас команду ногой. Заодно показал новому главному тренеру, что без Игоря Акинфеева в рамке тоже можно чувствовать себя спокойно.

А затем был эпизод, который многое определил. Годяев в штрафной упал после контакта с Мойзесом, но судья пенальти не дал — посчитал симуляцией. Молодой хавбек получил жёлтую, и чуть позже из-за неё не стал срывать контратаку, которую начал сам Тороп, продолжил Круговой, а завершал — кто бы вы думали — Глебов. Момент запорол, но запомнился.

На 31-й минуте всё получилось идеально. Кисляк пропустил мяч на левый фланг, где Глебов финтом уронил Сильянова и вырезал идеальную передачу в центр штрафной. Милан Гайич с одиннадцати метров не промахнулся. Мяч прошёл между ног Ньямси — эффектно и даже немного унизительно для защитника. ЦСКА повёл — 1:0.

Милан Гайич https://t.me/pfccskamoscow

До перерыва армейцы могли увеличить счёт, но реализация подвела. «Локомотив» же мало что создал — слишком сырой был состав.

Галактионов выпускает основу, и «Локо» оживает

После перерыва началась другая игра. Вышли Бакаев, Руденко и особенно важный — Батраков. Игра «Локо» задышала. Сразу же пошли подачи с флангов, проходы в центр, а с 60-й минуты появился и Пиняев. Вернувшийся после травмы вингер провёл на поле полчаса, но запомнился лишь эпизодами без особой остроты.

На 67-й минуте Воробьёв, заменивший малополезного Комличенко, грамотно подставился под фол Абдулкадырова. Пенальти. Батраков — хладнокровно в левый угол, без шансов для Торопа. Вообще, стоит отметить то, как Алексей Батраков в 20 лет бьёт с точки. Уже в этом сезоне успел забить Агкацеву и Торопу — двум киперам, которые брали важнейшие пенальти в прошлом сезоне.

Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков https://t.me/fclokomotiv

Глебов закрывает матч

Но и это не сломало ЦСКА. За 11 минут до конца армейцы убежали в атаку по левому флангу. Мойзес нашёл пасом Койта, малиец обыграл Сильянова на скорости и покатил точно на дальнюю штангу. Глебов снова оказался в нужной точке и хладнокровно пробил мимо Веселова — 2:1.

Игроки ЦСКА празднуют гол https://t.me/pfccskamoscow

Концовка осталась за «Локо»: Батраков дирижировал, Бакаев искал пространство, Пиняев пытался финтить. Но Челестини сдержал натиск без замен основы — попросту потому, что менять было не на кого. Абдулкадыров не посыпался после привезённого пенальти, Тороп больше не ошибался, а Глебов — стал героем.

Календарь и таблица РПЛ

Для ЦСКА это уже третья победа за четыре официальных матча при Челестини. Команда теряет лидеров, но находит новых. Кирилл Глебов раскрывался уже при Николиче, но сейчас будто выходит на новый уровень. Ждём такой же прорыв, как в прошлом сезоне от Кисляка?