«Зенит» в гостях одолел «Ахмат» в матче Кубка России

одержал победу над(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

У «сине-бело-голубых» отличились Арсен Адамов на 3-й минуте и Лусиано Гонду на 8-й минуте.

В составе «Ахмата» единственный гол забил Мохамед Конате на 83-й минуте с пенальти.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Ахмат — Зенит 1:2 Голы: 0:1 Арсен Адамов (4'), 0:2 Лусиано Гонду (8'), 1:2 Мохамед Конате (пенальти) (82') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Турпал Ибишев (Надер Гандри, 46'), Максим Сидоров, Амин Талал (Исмаэл, 46'), Абакар Гаджиев (Мирослав Богосавац, 81'), Максим Самородов, Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе (Мохамед Конате, 46'), Zare M., Keliano M. (Лечи Садулаев, 65') Зенит: Денис Адамов, Арсен Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Юрий Горшков (Александр Ерохин, 88'), Вендел (Педро Родригес, 65'), Ярослав Михайлов (Саша Зделар, 75'), Лусиано Гонду (Максим Глушенков, 75'), Александр Соболев, Lobov N. (Густаво Мантуан, 65'), Vega R. Предупреждение: Надер Гандри (54')

После этого матча «Зенит» располагается на 1-й позиции в группе А (3 очка), а «Ахмат» — на 4-й позиции.

В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против ЦСКА 3-го августа, а «Ахмат» встретится в тот же день с махачкалинским «Динамо».