Английский официально сообщил о трансфере полузащитникаиз леверкузенского «Байера».

32-летний швейцарец подписал трехлетний контракт с «черными котами», а сумма трансфера оценивается в 20 млн евро.

«Полузащитник перешёл из леверкузенского "Байера" за нераскрытую сумму и подписал трёхлетний контракт на "Стэдиум оф Лайт".

На протяжении последнего десятилетия Джака неизменно оставался на вершине игры, 225 раз представлял "Арсенал" в Премьер-лиге и дважды выигрывал Кубок Англии на "Эмирейтс", а также был капитаном "канониров".

После его прихода на "БайАрену" в 2023 году наступил замечательный период, когда команда Хаби Алонсо из Леверкузена в рекордном сезоне выиграла свой первый в истории титул Бундеслиги и второй Кубок Германии.

Заняв 16-е место в голосовании за "Золотой мяч" в 2024 году, Джака является капитаном сборной Швейцарии с 2020 года и рекордсменом страны по количеству матчей за сборную, проведя 137 игр», — написано «Сандерленда».

Сообщается, что одним из условий перехода в «Сандерленд» было получение капитанской повязки. Джака имеет опыт выступления в АПЛ за «Арсенал» (2016-2023).