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    Тимощук: Надеемся, что итог по сравнению с прошлым сезоном окажется иным

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    Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о старте нового сезона РПЛ.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    «Не потеряла очки только одна команда — "Локомотив". Но, мне кажется, изначально было ожидаемо и понятно, что борьба в этом сезоне будет весьма бескомпромиссная и напряженнее, чем в прошлом году. Причин несколько. Многие команды укрепились, целый ряд клубов вновь хотят противостоять "Зениту", но теперь и "Краснодару". Начало чемпионата это только подтверждает. Практически нет проходных матчей, несмотря на то что некоторые команды еще находятся не в лучших кондициях в плане игрового тонуса. Посмотрим, как события будут развиваться дальше, но, конечно, уверен, что изменения в турнирной таблице будут происходить, и не раз. Что касается "Зенита", на старте у нас довольно сложный календарь, но мы это прекрасно понимаем. Задачи по‑прежнему максимальные, надеемся, что итог в целом по сравнению с прошлым сезоном окажется иным.

    Ничья с "Рубином"? Восприняли ее как потерю очков. Во‑первых, в последние годы играли в Казани удачно. Во‑вторых, вели 2:0 и имели определенный запас прочности. Но упустили это преимущество. Где‑то сами в этом виноваты — пропустили в начале второго тайма ненужный быстрый гол. Обязательно все разберем‑посмотрим и будем работать над тем, чтобы исправлять такие ошибки. Или, по крайней мере, сводить такие ситуации к минимуму. Нужно быть более хладнокровными в концовках, тем более что у нас много опытных игроков в составе», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что у «Зенита» четыре очка после двух туров. Лидирует в турнирной таблице «Локомотив» с шестью баллами.

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