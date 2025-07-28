Тимощук: Надеемся, что итог по сравнению с прошлым сезоном окажется иным

Помощник главного тренеравысказался о старте нового сезона РПЛ.

«Не потеряла очки только одна команда — "Локомотив". Но, мне кажется, изначально было ожидаемо и понятно, что борьба в этом сезоне будет весьма бескомпромиссная и напряженнее, чем в прошлом году. Причин несколько. Многие команды укрепились, целый ряд клубов вновь хотят противостоять "Зениту", но теперь и "Краснодару". Начало чемпионата это только подтверждает. Практически нет проходных матчей, несмотря на то что некоторые команды еще находятся не в лучших кондициях в плане игрового тонуса. Посмотрим, как события будут развиваться дальше, но, конечно, уверен, что изменения в турнирной таблице будут происходить, и не раз. Что касается "Зенита", на старте у нас довольно сложный календарь, но мы это прекрасно понимаем. Задачи по‑прежнему максимальные, надеемся, что итог в целом по сравнению с прошлым сезоном окажется иным.

Ничья с "Рубином"? Восприняли ее как потерю очков. Во‑первых, в последние годы играли в Казани удачно. Во‑вторых, вели 2:0 и имели определенный запас прочности. Но упустили это преимущество. Где‑то сами в этом виноваты — пропустили в начале второго тайма ненужный быстрый гол. Обязательно все разберем‑посмотрим и будем работать над тем, чтобы исправлять такие ошибки. Или, по крайней мере, сводить такие ситуации к минимуму. Нужно быть более хладнокровными в концовках, тем более что у нас много опытных игроков в составе», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что у «Зенита» четыре очка после двух туров. Лидирует в турнирной таблице «Локомотив» с шестью баллами.