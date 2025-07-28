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    Осинькин высказался о победе «Локомотива» над «Краснодаром» в матче РПЛ

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    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре «Локомотива» в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Локомотив — быстрая команда. Они готовились к игре с "Краснодаром" определенным образом. Была хорошая игра, но матч был на три результата.

    Не могу сказать, что "Локомотив" был лучше, просто команда билась и дисциплинированно играла на протяжении всего матча. Москвичи выгрызли победу у быков», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против ЦСКА 30-го июля в рамках Кубка России.

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