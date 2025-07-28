Осинькин высказался о победе «Локомотива» над «Краснодаром» в матче РПЛ

Бывший главный тренерподелился мнением об игре матче 2-го тура РПЛ против(2:1).

«Локомотив — быстрая команда. Они готовились к игре с "Краснодаром" определенным образом. Была хорошая игра, но матч был на три результата.

Не могу сказать, что "Локомотив" был лучше, просто команда билась и дисциплинированно играла на протяжении всего матча. Москвичи выгрызли победу у быков», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против ЦСКА 30-го июля в рамках Кубка России.