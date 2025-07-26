«Локомотив» на выезде переиграл «Краснодар», Батраков сделал дубль

В матче второго тура РПЛна выезде обыгралсо счетом 2:1.

На дубль Алексея Батракова (один из голов — с пенальти) хозяева ответили точным Мозеса Кобнана.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Локомотив 1:2 Голы: 0:1 Алексей Батраков (пенальти) (34'), 0:2 Алексей Батраков (80'), 1:2 Мозес Кобнан (90+4') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 73'), Александр Черников (Данила Козлов, 73'), Никита Кривцов (Дуглас Аугусто, 57'), Жуан Баши (Мозес Кобнан, 57'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са (Furtado G., 74'), Джон Кордоба Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов (Лукас Фассон, 67'), Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (Илья Самошников, 68'), Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв (Николай Комличенко, 73') Предупреждение: Диего Силва (33')

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 3 очками занимает шестую строчку.

В следующем туре «Краснодар» 2 августа в родных стенах примет «Динамо», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Пари НН».