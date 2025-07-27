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    Тренер «Динамо» Мх: Не хватало точности в завершающей стадии атаки

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    Главный тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев высказался о ничейном результате в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

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    «Я считаю, что матч был достаточно напряжённый, боевой, как и ожидалось. Было много единоборств, много борьбы. Я думаю, что с этими вопросами и нюансами наша команда справлялась достаточно неплохо.

    На мой взгляд, получились два разных тайма. В первом тайме мы хорошо контролировали мяч и имели преимущество, но не хватало точности в завершающей стадии атаки, не хватало последнего паса. Второй тайм начали удачно, сразу забили. Но чуть‑чуть, может быть, контроль мяча утратили. Хотя создавали моменты. Ну и, конечно, очень обидно, что пропустили со стандарта. Я думаю, что мы должны были дожимать все‑таки.

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    • Надо отметить игроков "Оренбурга". У них вышла большая группа высоких игроков, и, конечно, стандарт для них был хорошим шансом. Они его использовали», — передает слова Биджиева «Матч ТВ».

    После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 1-м очком в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Пари НН» 30-го июля в Кубке России.

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