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    Андрей Мостовой («Зенит»)«Рубин» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    «Оренбург» и «Динамо» Мх сыграли вничью в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Динамо» Мх: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 2-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 49-й минуте встречи махачкалинцы смогли выйти вперед благодаря голу Мохаммада Хоссейннежада.

    «Оренбург» сумел сравнять счет на 74-й минуте, отличился Максим Савельев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Динамо Мх 1:1
    Голы: 0:1 Мохаммад Хоссейннежад (49'), 1:1 Максим Савельев (74') Оренбург: Богдан Овсянников, Анри Чичинадзе, Алексей Татаев, Артем Касимов (Данила Хотулёв, 86'), Георгий Зотов, Данила Ведерников, Ираклий Квеквескири, Владислав Камилов (Евгений Болотов, 46'), Максим Савельев (Саид Сахархизан, '), Эмирджан Гюрлюк (Гедеон Гузина, 56'), Thompson J. (Bubanja V., 46') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Муталип Алибеков, Tabidze J., Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Кирилл Зинович (Мохаммад Хоссейннежад, 46'), Никита Глушков, Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров (Pomeshkin K., 64'), Гамид Агаларов (Ражаб Магомедов, 86') Предупреждение: Владислав Камилов (38')

    После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 2 очками в активе. «Динамо» Мх — на 12-й позиции (1 балл).

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