«КАМАЗ» выиграл у «Волги» в матче Первой лиги

В матче второго тура Первой российской лигив гостях обыгралсо счетом 2:1.

Автором дубля в составе победителей стал Давид Караев. За хозяев автоголом отметился Тимофей Калистратов.

Футбол. Россия. Первая лига Волга Ул — КамАЗ 1:2 Голы: 0:1 Давид Караев (17'), 1:1 Kalistratov T. (30'), 1:2 Давид Караев (33') Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Айдар Хабибуллин, Олег Красильниченко, Константин Ковалев (Артем Молодцов, 74'), Камиль Ибрагимов, Кирилл Фольмер (Uridia G., 40'), Иван Козлов (Владислав Руденко, 64'), Евгений Воронин, Umnikov M. (Илья Зубенко, 74'), Murza A. (Дмитрий Рахманов, 64'), Kamenshchikov D. КамАЗ: Арсен Адамов, Роман Мануйлов (Георгий Юдинцев, 52'), Руслан Аюкин, Даниэль Мишкич, Роман Защепкин, Давид Хубаев, Мухаммад Султонов (Сурхайхан Абдуллаев, 52'), Давид Караев (Александр Дерюгин, 68'), Руслан Апеков (Burko M., 87'), Kalistratov T., Motorin D. N. (Ренат Голыбин, 87') Предупреждение: Кирилл Фольмер (16')

Календарь и таблица ФНЛ

У «КАМАЗа» стало четыре очка и третье место в турнирной таблице, «Волга» (0) — предпоследняя.